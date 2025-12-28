الشرطة الصربية ترفع قنبلة تاريخية من ورشة بناء

أعلنت الشرطة الصربية إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراما تعود إلى الحرب العالمية الثانية، من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.



وقد استُخدمت هذه القنبلة الصنع من طراز "ايه ان-ام44" خلال غارات جوية نفّذها الحلفاء على مواقع ألمانية خلال تحرير بلغراد من سنة 1944.



وقبيل إزالة القنبلة، خضعت الورشة، التي تقع قرب منطقة سكنية ومركز تبضّع، لعملية استطلاع دقيقة "لضمان ظروف آمنة"، وفق ما كشفت الشرطة.



وطُلب من سكان المنطقة مغادرة منازلهم ونقل سيّاراتهم إن تسنّى لهم ذلك.



ونُقلت القنبلة إلى مركز تدريب للجيش على بعد 180 كيلومترًا من بلغراد؛ حيث سيجري تفكيكها في الأيام المقبلة.



وخلال السنوات الأخيرة، عُثر في على عدة قنابل غير منفجرة تعود إلى حروب سابقة، أُزيلت جميعها بأمان من دون أن تنفجر. (ارم نيوز)

