تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خطة تعاون عسكري ثلاثية بين إسرائيل واليونان وقبرص
Lebanon 24
28-12-2025
|
13:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغ الجيش
الإسرائيلي
صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد، بأنه جرى توقيع
خطة العمل
الثلاثية للتعاون العسكري بين
اليونان
وقبرص وإسرائيل لعام 2026.
ورغم أن التوقيع جرى الأسبوع الماضي في
قبرص
، فإن
المؤسسة العسكرية
الإسرائيلية
كشفت عن التطور
يوم الأحد
.
وترأس الوفد الإسرائيلي رئيس شعبة التعاون الخارجي في الجيش الإسرائيلي العميد أميت أدلر، الذي التقى في نيقوسيا نظراءه اليونانيين والقبارصة.
وتشمل الخطة، من بين أمور أخرى، تدريبات ومناورات مشتركة، وتشكيل مجموعات عمل في مجالات متعددة، إلى جانب حوار عسكري استراتيجي حول قضايا ذات اهتمام مشترك، وفق "جيروزاليم بوست".
ويمثل توقيع هذه الخطة خطوة إضافية في تعميق التعاون العسكري بين هذه الدول، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة شرق
البحر المتوسط
، حسب المصدر ذاته.
وأضافت الصحيفة: "تهدف المبادرة إلى ردع النشاط العسكري لتركيا في المنطقة".
وبحسب ما أفاد به موقع الأخبار اليوناني "تانايا"، فإن التصور الذي ناقشته
إسرائيل
والدولتان الأخريان ينص على تشكيل وحدة قوامها نحو 2500 عنصر، بينهم قرابة 1000 جندي من اليونان ومثلهم من إسرائيل، و500 من قبرص.
وفي 18 ديسمبر، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن مسؤولين كبارا من إسرائيل واليونان وقبرص كانوا يناقشون إمكانية إنشاء قوة استجابة سريعة تتكوّن من وحدات من القوات المسلحة للدول الثلاث.
وذكرت مصادر أن القوة لن تكون وحدة دائمة، بل قوة يمكن نشرها بسرعة في أوقات الأزمات برا أو بحرا أو جوا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس القبرصي: نؤكد على تعاوننا مع إسرائيل واليونان في مجال الطاقة
Lebanon 24
الرئيس القبرصي: نؤكد على تعاوننا مع إسرائيل واليونان في مجال الطاقة
29/12/2025 03:22:08
29/12/2025 03:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماعات تعاون ثلاثي في عمّان لبحث البنية التحتية للطاقة بين الأردن ولبنان وسوريا
Lebanon 24
اجتماعات تعاون ثلاثي في عمّان لبحث البنية التحتية للطاقة بين الأردن ولبنان وسوريا
29/12/2025 03:22:08
29/12/2025 03:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون أكاديمي واستراتيجي بين الجامعة الأميركية في قبرص ومعهد العوربة الجامعي – لندن
Lebanon 24
تعاون أكاديمي واستراتيجي بين الجامعة الأميركية في قبرص ومعهد العوربة الجامعي – لندن
29/12/2025 03:22:08
29/12/2025 03:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: لا توجد حاليا أي خطة لعقد اجتماع ثلاثي بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وروس
Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: لا توجد حاليا أي خطة لعقد اجتماع ثلاثي بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وروس
29/12/2025 03:22:08
29/12/2025 03:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة العسكرية
البحر المتوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
خطة العمل
شرق البحر
يوم الأحد
تابع
قد يعجبك أيضاً
قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية
Lebanon 24
قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية
16:44 | 2025-12-28
28/12/2025 04:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
Lebanon 24
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
16:35 | 2025-12-28
28/12/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
Lebanon 24
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
16:05 | 2025-12-28
28/12/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
16:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
Lebanon 24
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
15:06 | 2025-12-28
28/12/2025 03:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:44 | 2025-12-28
قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية
16:35 | 2025-12-28
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
16:05 | 2025-12-28
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
16:00 | 2025-12-28
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
15:06 | 2025-12-28
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
14:50 | 2025-12-28
أنظار العراقيين نحو البرلمان.. هل تحل العقدة؟
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 03:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 03:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 03:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24