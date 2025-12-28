تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

نتنياهو مجبر على سحب مقترح فتح معبر رفح.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن تحركات المعارضة

Lebanon 24
28-12-2025 | 14:49
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترح، خلال اجتماع أمني عُقد أمس، فتح معبر رفح في الاتجاهين، قبل أن يتراجع عن الخطوة لاحقاً عقب معارضة مسؤولين داخل الائتلاف الحاكم.

وبحسب القناة، طرح نتنياهو المقترح خلال مشاورات سياسية أمنية، إلا أن عدداً من قادة الأحزاب أبدوا رفضهم له، ما دفع رئيس الوزراء إلى سحب الاقتراح.
ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن نتنياهو أوضح خلال النقاشات أن فتح المعبر يأتي استجابة لمطلب أميركي، في ظل ضغوط تمارسها الولايات المتحدة للالتزام بالاتفاق، إلا أن المعارضة داخل الائتلاف حالت دون المضي قدماً في الخطوة.

سموتريتش وبن غفير أفشلا المقترح
وأضاف أحد المسؤولين أن وزيري المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، قادا معارضة فتح معبر رفح، ما أسهم في إفشال المقترح.

ووفق مصدرين إسرائيليين مطلعين، جاء طرح الفكرة خلال مشاورات عقدها نتنياهو مساء أمس السبت، استعداداً للقاء مرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتعثر بسبب الخلافات داخل الائتلاف.

يذكر أن مسألة إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والمقررة ضمن خطة ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمدمّر، بقيت معلقة رغم دعوات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية.
 
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمن القومي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

وزراء إلى

إسرائيل

