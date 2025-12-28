نتنياهو مجبر على سحب مقترح فتح معبر رفح.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن تحركات المعارضة

أفادت القناة 12 بأن رئيس الوزراء اقترح، خلال اجتماع أمني عُقد أمس، فتح معبر رفح في الاتجاهين، قبل أن يتراجع عن الخطوة لاحقاً عقب معارضة مسؤولين داخل الائتلاف الحاكم.



وبحسب القناة، طرح نتنياهو المقترح خلال مشاورات سياسية أمنية، إلا أن عدداً من قادة الأحزاب أبدوا رفضهم له، ما دفع رئيس الوزراء إلى سحب الاقتراح.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن نتنياهو أوضح خلال النقاشات أن فتح المعبر يأتي استجابة لمطلب أميركي، في ظل ضغوط تمارسها للالتزام بالاتفاق، إلا أن داخل الائتلاف حالت دون المضي قدماً في الخطوة.



سموتريتش وبن غفير أفشلا المقترح

وأضاف أحد المسؤولين أن وزيري المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، قادا معارضة فتح معبر رفح، ما أسهم في إفشال المقترح.



ووفق مصدرين إسرائيليين مطلعين، جاء طرح الفكرة خلال مشاورات عقدها نتنياهو مساء أمس السبت، استعداداً للقاء مرتقب مع الرئيس الأميركي ، قبل أن تتعثر بسبب الخلافات داخل الائتلاف.



يذكر أن مسألة إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والمقررة ضمن خطة لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمدمّر، بقيت معلقة رغم دعوات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية.