الصين تعلن مناورات عسكرية واسعة قرب تايوان… والجيش التايواني في حالة ردّ

أعلنت ، اليوم الاثنين، أنها ستجري مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان تتضمن تدريبات بالذخيرة الحية، الثلاثاء، عبر خمس مناطق في البحر والجو قرب التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تطالب بضمها.





وجاء في بيان صادر عن الكولونيل شي يي، الناطق باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي أنه "اعتبارا من 29 كانون الأول، ستقوم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي بإرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي "مهمة العدالة 2025".





في حين أظهر بيان منفصل خريطة 5 مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة، حيث "ستنظّم نشاطات إطلاق نار حي" من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة بعد الظهر (من الساعة 00,00 إلى 10,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).





وجاء في البيان "لأمور تتعلق بالسلامة، ينصح بعدم دخول أية سفينة أو طائرة غير ذات صلة إلى المياه والمجال الجوي المذكورين أعلاه".





بالمقابل، أعلن الجيش نشر "قوات" ردا على المناورات .





وأضافت الرئاسة التايوانية أن الصين تلجأ للابتزاز العسكري لتهديد دول الجوار، مؤكدة أن المناورات الصينية تحد للقانون الدولي. (العربية)

