عربي-دولي
زلزال بقوة 6 درجات في البيرو وإصابة 25 شخصاُ
Lebanon 24
28-12-2025
|
23:22
photos
أسفر زلزال بقوة 6 درجات عن إصابة 25 شخصا على الأقل ليل السبت الأحد في البيرو، في منطقة أنكاش في شمال العاصمة ليما، وفق ما أفادت السلطات الأحد.
وقالت السلطات إن الزلزال وقع السبت الساعة 21,51 (الأحد 02,51 صباحا بتوقيت غرينتش) قبالة مدينة تشيمبوتي الساحلية.
بدورها، أفادت
وزارة الصحة
بأن الزلزال تسبب في "إصابة 25 شخصا، من بينهم 12 أدخلوا المستشفى و13 سمح لهم بالمغادرة".
وفي مدينة تشيمبوتي التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، تضرر المستشفى
الرئيسي
، وكذلك مدارس والعديد من المنازل، وفقا لصور بثتها
وسائل الإعلام
المحلية، الأحد.
كما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مباني متصدعة وأغراضا متناثرة على أرضية متاجر سوبرماركت.
