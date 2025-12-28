ماكرون: حلفاء كييف سيجتمعون في باريس مطلع العام المقبل

أعلن ، اليوم الاثنين، اجتماعا لحلفاء في مطلع كانون الثاني المقبل لمناقشة الضمانات الأمنية التي ستقدّم لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام مع .





وكتب ماكرون على "إكس" بعد محادثة مع نظيرَيه الأميركي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سنجمع دول ’تحالف الراغبين‘ في باريس مطلع يناير لوضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل منها".



وأضاف ماكرون الذي أجرى أيضا محادثة ثنائية مع زيلينسكي "نحن نحرز تقدما في ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم"، وفقا لفرانس برس.

