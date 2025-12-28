تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ماكرون: حلفاء كييف سيجتمعون في باريس مطلع العام المقبل

Lebanon 24
28-12-2025 | 23:41
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، اجتماعا لحلفاء كييف في باريس مطلع كانون الثاني المقبل لمناقشة الضمانات الأمنية التي ستقدّم لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام مع روسيا.


وكتب ماكرون على "إكس" بعد محادثة مع نظيرَيه الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سنجمع دول ’تحالف الراغبين‘ في باريس مطلع يناير لوضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل منها".

وأضاف ماكرون الذي أجرى أيضا محادثة ثنائية مع زيلينسكي "نحن نحرز تقدما في ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم"، وفقا لفرانس برس.
