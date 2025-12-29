تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
عربي-دولي
خروج قطار عن مساره في المكسيك وسقوط قتلى وجرحى
Lebanon 24
29-12-2025
|
00:13
أعلنت السلطات الرسمية مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 98، بحادث قطار جنوبي
المكسيك
، الأحد.
وخرج قطار يقل 241 راكبا و9 من أفراد الطاقم عن مساره في ولاية واخاكا جنوبي المكسيك، حسبما أعلن سلاح البحرية الذي يشغل الخط.
وقال سلاح البحرية في بيان إن "القاطرة الرئيسية للقطار خرجت عن مسارها"، و"تم إسعاف الركاب على الفور" من قبل أجهزة الطوارئ.
وكشف سلاح البحرية عن حصيلة الضحايا، 13 قتيلا و98 مصابا.
ويربط
القطار
المكون من قاطرتين و4 عربات ركاب،
خليج المكسيك
بالمحيط الهادئ، ويستخدم عادة في الشحن ونقل الركاب.
وافتتح الخط عام 2023، واعتبر من بين أهم مشاريع البنية التحتية لحكومة الرئيس السابق
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
، التي أُنجزت في إطار استراتيجية هدفت لتعزيز التنمية الاقتصادية في جنوب شرقي المكسيك.
