جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

القاهرة تحذر من بناء سدود جديدة على النيل

Lebanon 24
29-12-2025 | 01:35
بينما لا يزال الصراع على حاله بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن بلاده لن تسمح ببناء سدود جديدة على نهر النيل وسترد بشكل واضح وصريح.

وشدد الوزير المصري على أن المياه تمثل قضية وجودية لبلاده، لا يمكن التساهل فيها أو التقاعس في متابعتها وتداعياتها.
كما أضاف في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" على "أم بي سي مصر"، مساء أمس الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد عدم التفريط في حقوق البلاد المائية ولا حتى بقطرة واحدة.

إلى ذلك، أوضح أن الدولة تتحرك بشكل علمي وبكل الأدوات المتاحة سواء سياسياً أو قانونياً أو دبلوماسياً أو تجارياً و اقتصادياً.

ولفت إلى أن مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وصل إلى طريق مسدود بعد 13 عامًا من المفاوضات، وبالتالي تم إغلاق هذا المسار.
بدر عبد العاطي

وزير الخارجية

عبد العاطي

دبلوماسي

السيسي

الفتاح

سيسي

Lebanon24
03:30 | 2025-12-29
Lebanon24
03:27 | 2025-12-29
Lebanon24
03:07 | 2025-12-29
Lebanon24
02:48 | 2025-12-29
Lebanon24
02:38 | 2025-12-29
Lebanon24
01:33 | 2025-12-29
