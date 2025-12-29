الجيش الروسي يسيطر على ميرنوغراد وغوليايبولي

أعلنت خلال الأسبوع الماضي سيطرة قواتها على 3 مدن، كانت المعارك فيها هي الأكبر خلال العام 2025.

فقد تمكنت القوات الروسية، الأسبوع الماضي، من السيطرة على مدينتي بوكروفسك وميرنوغراد في مقاطعة دونيتسك بعد قتال ضار استمر طوال أشهر.



جاء ذلك بعد أن نجح الجيش الروسي في على آخر جيوب في ميرنوغراد وبلدة رودينسكي، فارضا سيطرته الكاملة على المدينة ومحيطها.



كذلك سيطر الجيش الروسي بالكامل على بلدة غوليايبولي في زابوريجيا، فيما واصلت القوات الروسية تأمين مواقع جديدة جنوبي البلدة.

فأمس الأحد، أعلنت أن الجيش الروسي سيطر على بلدات في زابوريجيا، ورودينسكي، وأرتيموفكا، وفولنوي في دونيتسك.



وقالت الوزارة في بيان لها: "أكملت القوات الروسية تحرير غوليايبولي في مقاطعة زابوريجيا، وحيدت ما يصل إلى 1240 فردا من القوات الأوكرانية، ودبابة، و5 ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أميركية الصنع في منطقة العمليات الخاصة خلال 24 ساعة".



وبعد السيطرة على غوليايبولي، استأنف الجيش الروسي عملياته بالقرب من بلدة أوريخيف، وتحديدا حول نيستريانكا مما سمح بتأمين المنطقة بالكامل ودخول المنازل الأولى في نوفوأندريفكا.



في الأثناء، يوسع الجيش الروسي من سيطرته على مناطق أخرى في شمال مقاطعة خاركيف وشمال ، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات فيهما.