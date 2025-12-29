تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
الجيش الروسي يسيطر على ميرنوغراد وغوليايبولي
Lebanon 24
29-12-2025
|
02:38
photos
أعلنت
روسيا
خلال الأسبوع الماضي سيطرة قواتها على 3 مدن، كانت المعارك فيها هي الأكبر خلال العام 2025.
فقد تمكنت القوات الروسية، الأسبوع الماضي، من السيطرة على مدينتي بوكروفسك وميرنوغراد في مقاطعة دونيتسك بعد قتال ضار استمر طوال أشهر.
جاء ذلك بعد أن نجح الجيش الروسي في
القضاء
على آخر جيوب
المقاومة
الأوكرانية
في ميرنوغراد وبلدة رودينسكي، فارضا سيطرته الكاملة على المدينة ومحيطها.
كذلك سيطر الجيش الروسي بالكامل على بلدة غوليايبولي في زابوريجيا، فيما واصلت القوات الروسية تأمين مواقع جديدة جنوبي البلدة.
فأمس الأحد، أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
أن الجيش الروسي سيطر على بلدات في زابوريجيا، ورودينسكي، وأرتيموفكا، وفولنوي في دونيتسك.
وقالت الوزارة في بيان لها: "أكملت القوات الروسية تحرير غوليايبولي في مقاطعة زابوريجيا، وحيدت ما يصل إلى 1240 فردا من القوات الأوكرانية، ودبابة، و5 ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أميركية الصنع في منطقة العمليات الخاصة خلال 24 ساعة".
وبعد السيطرة على غوليايبولي، استأنف الجيش الروسي عملياته بالقرب من بلدة أوريخيف، وتحديدا حول نيستريانكا مما سمح بتأمين المنطقة بالكامل ودخول المنازل الأولى في نوفوأندريفكا.
في الأثناء، يوسع الجيش الروسي من سيطرته على مناطق أخرى في شمال مقاطعة خاركيف وشمال
مقاطعة سومي
، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات فيهما.
