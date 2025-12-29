تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش الروسي يسيطر على ميرنوغراد وغوليايبولي

Lebanon 24
29-12-2025 | 02:38
A-
A+
Doc-P-1461185-639025979605523598.webp
Doc-P-1461185-639025979605523598.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت روسيا خلال الأسبوع الماضي سيطرة قواتها على 3 مدن، كانت المعارك فيها هي الأكبر خلال العام 2025.
فقد تمكنت القوات الروسية، الأسبوع الماضي، من السيطرة على مدينتي بوكروفسك وميرنوغراد في مقاطعة دونيتسك بعد قتال ضار استمر طوال أشهر.

جاء ذلك بعد أن نجح الجيش الروسي في القضاء على آخر جيوب المقاومة الأوكرانية في ميرنوغراد وبلدة رودينسكي، فارضا سيطرته الكاملة على المدينة ومحيطها.

كذلك سيطر الجيش الروسي بالكامل على بلدة غوليايبولي في زابوريجيا، فيما واصلت القوات الروسية تأمين مواقع جديدة جنوبي البلدة.
 فأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيطر على بلدات في زابوريجيا، ورودينسكي، وأرتيموفكا، وفولنوي في دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان لها: "أكملت القوات الروسية تحرير غوليايبولي في مقاطعة زابوريجيا، وحيدت ما يصل إلى 1240 فردا من القوات الأوكرانية، ودبابة، و5 ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أميركية الصنع في منطقة العمليات الخاصة خلال 24 ساعة".

وبعد السيطرة على غوليايبولي، استأنف الجيش الروسي عملياته بالقرب من بلدة أوريخيف، وتحديدا حول نيستريانكا مما سمح بتأمين المنطقة بالكامل ودخول المنازل الأولى في نوفوأندريفكا.

في الأثناء، يوسع الجيش الروسي من سيطرته على مناطق أخرى في شمال مقاطعة خاركيف وشمال مقاطعة سومي، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات فيهما.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام روسي: الجيش الروسي يسيطر على مدينة كوبيانسك بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: الجيش الروسي يسيطر على مدينة كوبيانسك بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يسيطر بالكامل على بلدة في مقاطعة خاركيف
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: الطرق اللوجستية حول ميرنوغراد لا تخضع لسيطرة روسيا بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

مقاطعة سومي

الأوكرانية

المقاومة

امل على

القضاء

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2025-12-29
Lebanon24
06:07 | 2025-12-29
Lebanon24
05:52 | 2025-12-29
Lebanon24
05:45 | 2025-12-29
Lebanon24
05:30 | 2025-12-29
Lebanon24
05:25 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24