عربي-دولي
اسرائيل تواصل غاراتها على قطاع غزة... قصف جوي ومدفعي
Lebanon 24
29-12-2025
|
03:07
شنت
إسرائيل
صباح اليوم
الاثنين سلسلة غارات وقصف مدفعي شمال عدة مناطق في
قطاع غزة
، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
فقد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن
رفح
، جنوبي قطاع غزة، تعرضت لغارات إسرائيلية، بينما أطلق الجيش
الإسرائيلي
النار على منازل في المدينة.
وأضافت
وسائل الإعلام
الفلسطينية
أن القوات
الإسرائيلية
قصفت بالمدفعية "مواصي مدينة رفح" جنوبي القطاع.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مخيم البريج وسط القطاع، وعلى مناطق في شمال شرقي قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية أيضا إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق في
خان يونس
جنوبي القطاع.
