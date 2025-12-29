اسرائيل تواصل غاراتها على قطاع غزة... قصف جوي ومدفعي

شنت الاثنين سلسلة غارات وقصف مدفعي شمال عدة مناطق في ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.





فقد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ، جنوبي قطاع غزة، تعرضت لغارات إسرائيلية، بينما أطلق الجيش النار على منازل في المدينة.



وأضافت أن القوات قصفت بالمدفعية "مواصي مدينة رفح" جنوبي القطاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مخيم البريج وسط القطاع، وعلى مناطق في شمال شرقي قطاع غزة.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية أيضا إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق في جنوبي القطاع.