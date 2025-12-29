بعد تأجيل زيارة عبدي لدمشق.. قسد: الاسباب تقنية

بعدما انشغل العديد من السوريين خلال الساعات الماضية، بفيديوهات لما قيل إنها تظهر موكب قائد قوات (قسد) في ، أكدت مصادر للعربية/الحدث أنها غير صحيحة.

بدورها أوضحت قسد في بيان الاثنين أنه "كان من المقرر أن يزور عبدي، برفقة وفد التفاوض لشمال وشرق سوريا، دمشق بتاريخ اليوم، إلا أن الزيارة تأجّلت لأسباب تقنية".



كما أشارت إلى أنه "سيتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية"

وأكدت أن "هذا التأجيل أتى في إطار الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة، دون أن يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة"، وفق تعبيرها.