تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تأجيل زيارة عبدي لدمشق.. قسد: الاسباب تقنية

Lebanon 24
29-12-2025 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1461205-639026009915974207.webp
Doc-P-1461205-639026009915974207.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما انشغل العديد من السوريين خلال الساعات الماضية، بفيديوهات لما قيل إنها تظهر موكب قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في دمشق، أكدت مصادر للعربية/الحدث أنها غير صحيحة.
بدورها أوضحت قسد في بيان الاثنين أنه "كان من المقرر أن يزور عبدي، برفقة وفد التفاوض لشمال وشرق سوريا، دمشق بتاريخ اليوم، إلا أن الزيارة تأجّلت لأسباب تقنية".

كما أشارت إلى أنه "سيتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية"
وأكدت أن "هذا التأجيل أتى في إطار الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة، دون أن يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة"، وفق تعبيرها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوصعب: تأجيل تقني للانتخابات في كل الأحوال
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سورية: لا صحة للأنباء عن وصول قائد قسد مظلوم عبدي إلى دمشق
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم تأكيدات الرؤساء: تأجيل الانتخابات النيابية وارد "تقنيا"
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: زيارة الوفد التركي لدمشق ستبحث المخاطر الأمنية بجنوب سوريا على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

مظلوم عبدي

الديمقراطي

شرق سوريا

ديمقراطي

سوريا

المعن

ستيت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2025-12-29
Lebanon24
06:07 | 2025-12-29
Lebanon24
05:52 | 2025-12-29
Lebanon24
05:45 | 2025-12-29
Lebanon24
05:30 | 2025-12-29
Lebanon24
05:25 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24