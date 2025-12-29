تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"الأسطول الذهبي".. تعرف على المشروع الذي يخطط له ترامب!

Lebanon 24
29-12-2025 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1461223-639026035859824210.png
Doc-P-1461223-639026035859824210.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته لتأسيس قوة بحرية جديدة تحت اسم "الأسطول الذهبي"، تتألف بشكل رئيسي من سفن حديثة طراز "ترامب" مصنفة كبوارج حربية.
 
ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء فئة السفن الحربية الضخمة التي كانت تشكل العمود الفقري للحروب البحرية قبل أن تهيمن حاملات الطائرات على البحر.

إلا أن الخبراء يؤكدون أن زمن البوارج ذات القوة النارية الهائلة قد ولّى منذ فترة طويلة، مما يثير شكوكًا حول جدوى إعادتها في ظل التقدمات التكنولوجية الحديثة في المجال البحري، وفق ما نقلت وكالة "RBC" الروسية.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المواصفات المقترحة للبارجة المستقبلية تشمل:

الأبعاد: إزاحة نحو 30 ألف طن، طول نحو 260 مترا، مماثلة لمواصفات الطرادات النووية الثقيلة الروسية من مشروع 1144 "أورلان".

التسليح المخطط له: صواريخ مجنحة استراتيجية نووية، 12 منصة صواريخ باليستية من مشروع CPS (الضربة العالمية غير النووية السريعة)، و128 منصة إطلاق عمودي من نوع Mk 41 تشمل صواريخ "توماهوك"، ASROC المضادة للسفن والجو.

تسليح تجريبي: مدفع كهروحركي (ريل غان) وأنظمة ليزر قوية للدفاع الصاروخي، وهي تقنيات غير جاهزة للإنتاج التجاري وتتطلب كميات هائلة من الطاقة.

التحليل النقدي للمشروع يشير إلى عدة نقاط ضعف:

المشروع موجود حاليا في شكل مخططات ورسومات فقط، ويخضع لمراحل طويلة من التطوير والموافقة والتمويل داخل البنتاغون.

المخاطر التكنولوجية: العديد من الأنظمة المعلنة لم تُختبر بعد، أو سبق اعتبرها الخبراء غير واعدة، مثل المدفع الكهروحركي على المدمرات من فئة "زموالت".

الطاقة: تشغيل الأسلحة المستهلكة للطاقة مثل الليزر والمدفع الكهروحركي قد يتطلب محطة طاقة نووية، بينما لا تمتلك الولايات المتحدة خبرة حديثة في بناء سفن سطحية نووية بخلاف حاملات الطائرات.

مشاكل عقائدية: هناك شكوك حول جدوى إنشاء منصة واحدة تحاول دمج أسلحة متنوعة ومتطورة، مما يزيد التعقيدات التقنية والمالية.

الخلاصة: المشروع يبدو طموحا للغاية ولكنه عبارة عن مفهوم أولي فقط في الوقت الحالي، ويواجه عقبات مالية وتقنية وبيروقراطية كبيرة، مع احتمال انخفاض فرص تنفيذه بالشكل المعلن. حتى الآن، لم يتخذ البنتاغون أي خطوات ملموسة سوى المناقشات الأولية والإعلان السياسي لوضع المهمة في إطارها التمهيدي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما الذي يخطط له ترامب لغزة قبل عيد الميلاد؟
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يواجه مشروع درع "القبة الذهبية" الأميركي خطر الفشل؟
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة "القوة الدولية" في غزة
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": مشروع الفجوة الماليّة الذي أعدَّته الحكومة ينطوي على العديد من الألغام والغموض
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الولايات المتحدة

البنتاغون

المستقبل

منذ فترة

بنتاغون

دونالد

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2025-12-29
Lebanon24
06:07 | 2025-12-29
Lebanon24
05:52 | 2025-12-29
Lebanon24
05:45 | 2025-12-29
Lebanon24
05:30 | 2025-12-29
Lebanon24
05:25 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24