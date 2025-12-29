تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

جريمة تهزّ دولة عربيّة... قتل والده المسؤول ومن ثمّ انتحر!

Lebanon 24
29-12-2025 | 05:10
Doc-P-1461252-639026074338790461.jpg
Doc-P-1461252-639026074338790461.jpg photos 0
بعدما ضجت ديالى شرق العراق قبل نحو أسبوع بمقتل مدير الموارد المائية السابق في المحافظة هاشم زيني التميمي، برصاص أطلق خطأ من قبل نجله، أقدم الأخير على الانتحار.

وكشفت مصادر أمنية عراقية أن الشاب باقر هاشم زيني التميمي انتحر شنقاً داخل منزل جده بعد نحو أسبوع من تسببه بمقتل والده.
 
وأفادت المصادر بأن الشاب أقدم على إنهاء حياته بعد معاناته من حالة نفسية سيئة، عقب حادثة مقتل والده، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
 
وبينت التحقيقات الأولية أن الابن كان يعاني أصلاً من اضطرابات نفسية مزمنة. (العربية) 
