جريمة تهزّ دولة عربيّة... قتل والده المسؤول ومن ثمّ انتحر!

بعدما ضجت ديالى شرق قبل نحو أسبوع بمقتل مدير الموارد المائية السابق في المحافظة هاشم زيني التميمي، برصاص أطلق خطأ من قبل نجله، أقدم الأخير على الانتحار.



وكشفت مصادر أمنية أن الشاب هاشم زيني التميمي انتحر شنقاً داخل منزل جده بعد نحو أسبوع من تسببه بمقتل والده.

وأفادت المصادر بأن الشاب أقدم على إنهاء حياته بعد معاناته من حالة نفسية سيئة، عقب حادثة مقتل والده، وفق ما نقلت " ".

وبينت التحقيقات الأولية أن الابن كان يعاني أصلاً من اضطرابات نفسية مزمنة. (العربية)