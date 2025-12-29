تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
2
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وترامب
Lebanon 24
29-12-2025
|
05:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم
الكرملين
دميتري بيسكوف
، أن الرئيسين الروسي
فلاديمير بوتين
والأميركي
دونالد ترامب
سيجريان محادثة هاتفية قريباً.
وأضاف بيسكوف رداً على سؤال حول موعد المحادثة الهاتفية بين قادة
روسيا
والولايات المتحدة بعد مفاوضات
ترامب
مع الرئيس الأوكراني
فلاديمير
زيلينسكي
قائلا: "في أقرب وقت ممكن" دون أن يحدد الموعد الدقيق لذلك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: يمكن التوصل إلى اتفاق سريع بشأن إجراء محادثة بين بوتين وترامب
Lebanon 24
الكرملين: يمكن التوصل إلى اتفاق سريع بشأن إجراء محادثة بين بوتين وترامب
29/12/2025 20:29:15
29/12/2025 20:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تاس عن المتحدث باسم الكرملين: لا توجد خطط حاليا لإجراء محادثة بين بوتين وترامب
Lebanon 24
تاس عن المتحدث باسم الكرملين: لا توجد خطط حاليا لإجراء محادثة بين بوتين وترامب
29/12/2025 20:29:15
29/12/2025 20:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: آخر محادثة بين بوتين وترامب كانت في 16 تشرين الأول
Lebanon 24
الكرملين: آخر محادثة بين بوتين وترامب كانت في 16 تشرين الأول
29/12/2025 20:29:15
29/12/2025 20:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي وترامب سيجريان محادثات هاتفية مع القادة الأوروبيين
Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي وترامب سيجريان محادثات هاتفية مع القادة الأوروبيين
29/12/2025 20:29:15
29/12/2025 20:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
دميتري بيسكوف
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
فلاديمير
زيلينسكي
الكرملين
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد استدعاء 135 ألف شخص… روسيا تلمّح لاعتماد دورة تجنيد واحدة سنويًا
Lebanon 24
بعد استدعاء 135 ألف شخص… روسيا تلمّح لاعتماد دورة تجنيد واحدة سنويًا
13:16 | 2025-12-29
29/12/2025 01:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وهم يرددون "لا غزة ولا لبنان".. احتجاجات في إيران (فيديو)
Lebanon 24
وهم يرددون "لا غزة ولا لبنان".. احتجاجات في إيران (فيديو)
13:07 | 2025-12-29
29/12/2025 01:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد أميركي جديد.. ترامب يتحدث عن ضربة عسكرية في فنزويلا
Lebanon 24
تصعيد أميركي جديد.. ترامب يتحدث عن ضربة عسكرية في فنزويلا
12:49 | 2025-12-29
29/12/2025 12:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جهازان استخباريان ونتيجة واحدة… خلل بنيوي يفضح أمن إيران بعد الحرب
Lebanon 24
جهازان استخباريان ونتيجة واحدة… خلل بنيوي يفضح أمن إيران بعد الحرب
12:38 | 2025-12-29
29/12/2025 12:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 3 آلاف وفاة بين المهاجرين إلى إسبانيا
Lebanon 24
أكثر من 3 آلاف وفاة بين المهاجرين إلى إسبانيا
12:23 | 2025-12-29
29/12/2025 12:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
05:38 | 2025-12-29
29/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
05:00 | 2025-12-29
29/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
08:52 | 2025-12-29
29/12/2025 08:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:16 | 2025-12-29
بعد استدعاء 135 ألف شخص… روسيا تلمّح لاعتماد دورة تجنيد واحدة سنويًا
13:07 | 2025-12-29
وهم يرددون "لا غزة ولا لبنان".. احتجاجات في إيران (فيديو)
12:49 | 2025-12-29
تصعيد أميركي جديد.. ترامب يتحدث عن ضربة عسكرية في فنزويلا
12:38 | 2025-12-29
جهازان استخباريان ونتيجة واحدة… خلل بنيوي يفضح أمن إيران بعد الحرب
12:23 | 2025-12-29
أكثر من 3 آلاف وفاة بين المهاجرين إلى إسبانيا
12:01 | 2025-12-29
بالصور.. هذه هي العملة السورية الجديدة
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 20:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 20:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 20:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24