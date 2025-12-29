محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث باسم ، أن الرئيسين الروسي والأميركي سيجريان محادثة هاتفية قريباً.

وأضاف بيسكوف رداً على سؤال حول موعد المحادثة الهاتفية بين قادة والولايات المتحدة بعد مفاوضات مع الرئيس الأوكراني قائلا: "في أقرب وقت ممكن" دون أن يحدد الموعد الدقيق لذلك.