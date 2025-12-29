تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يتحدث عن خطة سلام أوكرانيا.. إليكم ما كشفه

Lebanon 24
29-12-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1461265-639026092563333678.jpg
Doc-P-1461265-639026092563333678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أيّ خطّة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا ينبغي أن تكون موقّعة من كييف وموسكو والولايات المتحدة والأوروبيين.
 
وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "إذا ما مضينا قدما، وأنا آمل فعلا أن نمضي بسرعة، في خطّة من 20 بندا، لا بدّ من أن تحمل تواقيع 4 أطراف هي أوكرانيا وأوروبا وأميركا وروسيا".

وأضاف أن خطة السلام المطروحة والمؤلفة ‌من 20 نقطة لإنهاء الحرب الروسية يجب أن ‍تُطرح للاستفتاء في أوكرانيا.

وتابع أنه ستكون ‌هناك حاجة ‍لوقف ‍إطلاق نار لمدة 60 ‌يوما على الأقل لإجراء مثل هذا الاستفتاء.

إلى ذلك، أعلن زيلينسكي أن الأحكام العرفية التي تحظر خصوصا على الرجال الأوكرانيين في سنّ التجنيد مغادرة البلد لن ترفع إلا عند انتهاء الحرب مع روسيا وبعد الحصول على ضمانات أمنية.
 
وصرّح خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "نريد جميعنا أن تنتهي الحرب وعند انتهائها لا غير ستلغى الأحكام العرفية. غير أنه لن يعلَن عن رفع الأحكام العرفية إلا عند حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية. فمن دون هذه الضمانات، لا يمكن اعتبار الحرب منتهية بالكامل".

وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني إنه يأمل لقاء قريبا في أوكرانيا بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين وأوروبيين للدفع قدما بالمباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وصرّح غداة لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "في الأيام المقبلة، نرغب في تنظيم هذا اللقاء. وأعتقد أننا سنبذل قصارى جهدنا ليُعقد في أوكرانيا". (سكاي نيوز عربية)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هي "خطة نتنياهو" في الضفة؟ اليكم ما كشفته التقارير الاسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن كيفية إضعاف حزب الله مالياً دون إغراق لبنان.. إليكم ما كشفه
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يقول إن "أوكرانيا وأوروبا مستعدتان لتقديم خطة سلام للولايات المتحدة"
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: التقرير الذي يتحدث عن تعديلات روسية على خطة السلام الأميركية مزيف
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مؤتمر صحفي

الأوروبيين

سكاي نيوز

الأوروبي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:16 | 2025-12-29
Lebanon24
13:07 | 2025-12-29
Lebanon24
12:49 | 2025-12-29
Lebanon24
12:38 | 2025-12-29
Lebanon24
12:23 | 2025-12-29
Lebanon24
12:01 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24