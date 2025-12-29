زيلينسكي يتحدث عن خطة سلام أوكرانيا.. إليكم ما كشفه

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أيّ خطّة لإنهاء الحرب بين وروسيا ينبغي أن تكون موقّعة من كييف وموسكو والولايات المتحدة والأوروبيين.

وقال في عبر الإنترنت: "إذا ما مضينا قدما، وأنا آمل فعلا أن نمضي بسرعة، في خطّة من 20 بندا، لا بدّ من أن تحمل تواقيع 4 أطراف هي أوكرانيا وأوروبا وأميركا وروسيا".



وأضاف أن خطة السلام المطروحة والمؤلفة ‌من 20 نقطة لإنهاء الحرب الروسية يجب أن ‍تُطرح للاستفتاء في أوكرانيا.



وتابع أنه ستكون ‌هناك حاجة ‍لوقف ‍إطلاق نار لمدة 60 ‌يوما على الأقل لإجراء مثل هذا الاستفتاء.



إلى ذلك، أعلن زيلينسكي أن الأحكام العرفية التي تحظر خصوصا على الرجال الأوكرانيين في سنّ التجنيد مغادرة البلد لن ترفع إلا عند انتهاء الحرب مع وبعد الحصول على ضمانات أمنية.

وصرّح خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "نريد جميعنا أن تنتهي الحرب وعند انتهائها لا غير ستلغى الأحكام العرفية. غير أنه لن يعلَن عن رفع الأحكام العرفية إلا عند حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية. فمن دون هذه الضمانات، لا يمكن اعتبار الحرب منتهية بالكامل".



وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني إنه يأمل لقاء قريبا في أوكرانيا بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين وأوروبيين للدفع قدما بالمباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.



وصرّح غداة لقائه الرئيس الأميركي : "في الأيام المقبلة، نرغب في تنظيم هذا اللقاء. وأعتقد أننا سنبذل قصارى جهدنا ليُعقد في أوكرانيا". (سكاي نيوز عربية)