في مصر... مقتل شاب في وسط الطريق جراء إشكال

وقع إشكال في منطقة المقطم في ، أدى إلى وفاة شاب، يعد طعنه بسكين في أحد الشوارع.

وبحسب التحقيقات، فإنّ خلافًا كلاميًا نشب بين الضحية وأطراف أخرى، سرعان ما تطوّر إلى اشتباك بالأيدي، استُخدم خلاله سلاح أبيض.



وأصدرت قرارًا بنقل الجثمان إلى المشرحة لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة بدقة، بينما باشرت أجهزة البحث الجنائي إجراءات مكثفة لتحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه في أسرع وقت. (روسيا اليوم)