لليوم الثاني.. تظاهرات في إيران إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية

خرجت تظاهرات في نقاط مختلفة من السوق والمناطق المركزية في ، لليوم الثاني على التوالي، رُفعت خلالها شعارات احتجاجية ضدّ الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية في البلاد.

وأغلق سوق طهران والمحال التجارية في لاله زار الجنوبي، على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية والعملة الذهبية.



وكان شارع "جمهوري"، وسوق الحديد في طهران، شهدا عصر أمس الأحد، تجمعات احتجاجية مماثلة. (العربية)