رئيس الاستخبارات الإستونية: روسيا تتجنب المواجهة مع الناتو

استبعد رئيس الإستونية كاوبو روزين احتمالية شن هجوما على دول حلف " " في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن تحرص على تجنب أي مواجهة مباشرة مع الحلف.

وقال روزين في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإستونية الرسمية "ERR": "الواضح حتى الآن أن روسيا تحترم الناتو وتحاول تجنب أي صراعات علنية معه"، مشيرا إلى أن تضع الحفاظ على الاستقرار الأمني الحالي في مقدمة أولوياتها. (روسيا اليوم)