إسرائيل تُزيل 6300 شجرة زيتون في الضفة الغربية

أزالت حوالي 6300 شجرة زيتون على مساحة 240 دونما، تعود ملكيتها إلى مزارعين فلسطينيين في .



ووصفت القناة السابعة الخطوة بـ"واحدة من أكبر العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سواءً من حيث مساحة الأرض، أو عدد أشجار المزالة".



كما تضمنت العملية، تدمير عدد كبير من آبار المياه المخصصة للريّ. (ارم نيوز)



Advertisement