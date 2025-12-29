تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قرب حدودها... وحدات "كوماندوز" تُثير قلق إسرائيل

Lebanon 24
29-12-2025 | 08:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ منصة "نتسيف نت" الإسرائيلية، قالت إنّ "وحدات الجيش المصري الثاني المتمركزة على الحدود الشرقية المقابلة لإسرائيل وقطاع غزة، تمّ تعزيزها مؤخرا بقوات من المظليين ووحدات "الكوماندوز".

وأضافت أنّه "على الرغم من أنّ هذه القوات تعمل حاليًا في حالة تأهب قصوى لإحباط عمليات التهريب، وفق ما تعلنه مصر، إلا أن وجودها على الحدود مع إسرائيل يُثير القلق".

وأبدت المنصة الإسرائيليّة "استغرابها من سبب الحاجة إلى إرسال وحدات مظلّيين و"كوماندوز" من داخل مصر إلى شرق سيناء، بالتحديد في المنطقة المقابلة لإسرائيل".
 
ولفتت إلى أنّ "الهدف قد يكون إرسال رسالة تهديد لإسرائيل لثنيها عن مواصلة عملياتها في قطاع غزة، ودفعها إلى سحب قواتها من هناك بذريعة استعداد مصري لاحتمالات تصعيد".

وأشارت المنصة إلى أنّ "القيادة السياسية المصرية دشّنت مرحلة جديدة تهدف إلى ربط سيناء بالمجتمعات العمرانية غرب قناة السويس عبر مشاريع وطنية ضخمة، لتحويل شبه الجزيرة من ساحة صراع إلى نموذج للتنمية والتأهيل". (روسيا اليوم)
 
 
 
شبه الجزيرة

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

الجزيرة

المصرية

