قرب حدودها... وحدات "كوماندوز" تُثير قلق إسرائيل

ذكر موقع " "، أنّ منصة "نتسيف نت" ، قالت إنّ "وحدات الجيش المصري الثاني المتمركزة على الحدود الشرقية المقابلة لإسرائيل وقطاع غزة، تمّ تعزيزها مؤخرا بقوات من المظليين ووحدات "الكوماندوز".



وأضافت أنّه "على الرغم من أنّ هذه القوات تعمل حاليًا في حالة تأهب قصوى لإحباط عمليات التهريب، وفق ما تعلنه مصر، إلا أن وجودها على الحدود مع يُثير القلق".



وأبدت المنصة الإسرائيليّة "استغرابها من سبب الحاجة إلى إرسال وحدات مظلّيين و"كوماندوز" من داخل مصر إلى شرق سيناء، بالتحديد في المنطقة المقابلة لإسرائيل".

ولفتت إلى أنّ "الهدف قد يكون إرسال رسالة تهديد لإسرائيل لثنيها عن مواصلة عملياتها في ، ودفعها إلى سحب قواتها من هناك بذريعة استعداد لاحتمالات تصعيد".



وأشارت المنصة إلى أنّ "القيادة السياسية دشّنت مرحلة جديدة تهدف إلى ربط سيناء بالمجتمعات العمرانية غرب قناة السويس عبر مشاريع وطنية ضخمة، لتحويل من ساحة صراع إلى نموذج للتنمية والتأهيل". (روسيا اليوم)