في نهاية العام 2025.. صعود حاد بأسعار الغاز في أوروبا

شهدت أسواق الأوروبية في نهاية العام 2025 قفزة قوية في أسعار الوقود الأزرق، حيث صعدت الأسعار بنحو 3% في تداولات اليوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر كانون الثاني المقبل، في المؤشر "تي تي إف" الذي يعد المؤشر لأسعار الغاز في القارة الأوروبية، بنسبة 2.8% إلى 351.7 دولار لكل ألف متر مكعب.وكانت العقود قد استهلت تدولات اليوم على زيادة بنسبة 2.3% عند 349.9 دولار لكل ألف متر مكعب.وبلغ متوسط العقود الآجلة للغاز في البورصة الأوروبية خلال العام 2025 مستوى 386.50 دولار، أي أقل بنسبة 16.3% عن العام الذي قبله 2024. (روسيا اليوم)