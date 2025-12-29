قتلى ومفقودون في إيران بسبب السيول والعواصف الثلجيّة

أعلنت الإيرانيّ، أنّ السيول والعواصف الثلجية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وفقدان 9 آخرين في محافظتيّ وكِهْكِيلوِيِه وبُويِرْ أَحْمَد خلال الساعات الـ48 الماضية.



وأوضح أن فرق الإنقاذ نجحت في تقديم الدعم لآلاف المتضررين، وسط موجة أمطار غزيرة وثلوج تضررت منها عشرات المحافظات الجنوبية والغربية، مع استمرار جهود البحث عن المفقودين وإجلاء السكان من المناطق المنخفضة. (روسيا اليوم)



Advertisement