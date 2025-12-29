بريجيت باردو بين الفن والسياسة: مسيرة معارضة للإسلام وداعمة لليمين المتشدد

أعلنت مؤسسة باردو الأحد، عن وفاة الممثلة الأسطورية، لتُطوى بذلك صفحة بارزة في تاريخ السينما والثقافة الفرنسية. فباردو لم تكن أيقونة سينمائية فحسب، بل شخصية فنية نشطة سياسيًا، أعلنت دعمها للتيار اليميني المتطرف في لأكثر من ثلاثة عقود.



عرفت باردو بأدوارها السينمائية الشهيرة، أبرزها فيلم "الاحتقار"، إلا أن مسيرتها السياسية كانت مثيرة للجدل بسبب خطابها المعادي للإسلام والكراهية العنصرية، ما أدى إلى إدانات قضائية متكررة. بعد اعتزالها التمثيل في التسعينيات، تعمّقت انخراطها السياسي عبر ارتباطها ببرنار دورمال، المستشار المقرب لعائلة ، مما عزز موقعها كرمز للتيار اليميني الفرنسي.



تميزت باردو بخطاب سياسي صريح، مختلف عن بعض زملائها مثل ، إذ لم تتردد في معاداتها للهجرة والإسلام، في حين حافظت على دفاعها عن حقوق الحيوانات كمحور أساسي لنشاطها الاجتماعي والسياسي. طوال حياتها، حافظت على توازن بين نشاطها العام وحياتها الخاصة، مؤمنة بأن الفن والسياسة يمكن أن يتقاطعان في قضايا محددة مثل حماية الحيوانات، دون أن يحدا من استقلالية آرائها.



ظل اسم بريجيت باردو مرتبطًا بالسينما العالمية والجدل السياسي، حيث جمعت بين التميز الفني والانخراط السياسي الصريح، تاركة إرثًا متعدد الأبعاد في الثقافة الفرنسية والعالمية.

