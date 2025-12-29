هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقيّ

انتخب ، النائب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته السادسة، بعد منافسة مع النائبين عامر عبد الجبا وسالم العيساوي.



وذكرت مصادر أنّ 309 نواب شاركوا في جلسة التصويت، وحاز الحلبوسي على 208 أصوات. (الامارات 24)



