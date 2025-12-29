صرح رئيس وزراء أن اعتراف بإقليم "أرض الصومال" أو "صوماليلاند" يهدد أمن المنطقة وله تداعيات خطيرة.

وقال حمزة عبدي ، في مقابلة مع "العربية"، أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال اعتداء مباشر على سيادة البلاد".



كما تابع "لا مبرر لتقسيم الصومال مهما كانت الظروف"، مضيفاً "محاولة تقسيم البلاد خط أحمر".

وكان عبدي اعتبر اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال بأنه "خطوة عدوانية واستفزازية" وتمثل تهديدًا مباشراً للأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن سيادة البلاد ووحدة أراضيها "خطوط حمراء لا تقبل المساس".



وأضاف الوزير أن تقدمت بطلب رسمي إلى إسرائيل للتراجع عن هذا الاعتراف، محذراً من تداعياته على الاستقرار في المنطقة، ومشدّداً في الوقت ذاته على أن الحوار مع إقليم أرض الصومال سيستمر بهدف التوصل إلى حل سلمي يحفظ وحدة الصومال ويصون سيادته.



كما أكد بلاده بالمسار الدبلوماسي لمعالجة الخلافات، داعياً الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي ومبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها. (العربية)