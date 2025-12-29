تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"صوماليلاند" يهدد أمن المنطقة

Lebanon 24
29-12-2025 | 10:08
صرح رئيس وزراء الصومال أن اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" أو "صوماليلاند" يهدد أمن المنطقة وله تداعيات خطيرة.
 
وقال حمزة عبدي بري، في مقابلة مع "العربية"، أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال اعتداء مباشر على سيادة البلاد".

كما تابع "لا مبرر لتقسيم الصومال مهما كانت الظروف"، مضيفاً "محاولة تقسيم البلاد خط أحمر".
 
وكان عبدي اعتبر اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال بأنه "خطوة عدوانية واستفزازية" وتمثل تهديدًا مباشراً للأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن سيادة البلاد ووحدة أراضيها "خطوط حمراء لا تقبل المساس".

وأضاف الوزير أن الحكومة الصومالية تقدمت بطلب رسمي إلى إسرائيل للتراجع عن هذا الاعتراف، محذراً من تداعياته على الاستقرار في المنطقة، ومشدّداً في الوقت ذاته على أن الحوار مع إقليم أرض الصومال سيستمر بهدف التوصل إلى حل سلمي يحفظ وحدة الصومال ويصون سيادته.

كما أكد وزير الخارجية التزام بلاده بالمسار الدبلوماسي لمعالجة الخلافات، داعياً الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي ومبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها. (العربية) 

