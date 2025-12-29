بطائرات مسيّرة... هجوم أوكرانيّ على مقرّ بوتين وزيلينسكي ينفي الإتّهامات

أعلنت وسائل إعلام روسيّة، أنّ حاولت الهجوم على مقرّ إقامة الرئيس الروسيّ في منطقة نوفغورود.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجيّة الروسيّة ، إنّ "هذه الأعمال المتهورة لن تمرّ من دون ردّ".

وأضاف: "قواتنا حدّدت الأهداف والتوقيت ونوع الضربات، ردّاً على هجوم ضدّ مقرّ ".

وأوضح أنّ "منظومات الدفاع الجويّ الروسيّة دمّرت كافة الطائرات المسيّرة التي هاجمت مقرّ الرئاسة".

وأعلن أنّ " ستُغيّر موقفها التفاوضيّ".

في المقابل، نفى الرئيس الأوكرانيّ مُحاولة أوكرانيا الهجوم على مقرّ إقامة بوتين في نوفغورود.