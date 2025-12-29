لافروف: استهداف مقر بوتين سيغيّر موقف موسكو

أعلن لافروف، اليوم الاثنين، أن شنت "هجوماً إرهابياً" بطائرات مسيرة على مقر إقامة ، في مقاطعة نوفغورود.



وأشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.



فيما أفادت وكالة تاس نقلا عن لافروف بأن حددت هدف الهجوم الروسي المضاد وتوقيته بعد محاولة الهجوم على مقر إقامة .



ونقلت ‍الوكالة عن الوزير ⁠القول إن موسكو ستغير ‌نتيجة لذلك موقفها في المفاوضات الرامية ‍لإنهاء الحرب في أوكرانيا. (الحدث)

