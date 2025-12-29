البيت الأبيض: مكالمة إيجابية بين ترامب وبوتين حول أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم ، اليوم الاثنين، عن مكالمة إيجابية جمعت الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي حول .وكتبت كارولين ليفينت عبر حسابها الرسمي على منصة "أكس"، " أنهى مكالمة إيجابية مع حول أوكرانيا".من جانبه، أفاد متحدث باسم أن بوتين وترامب بحثا التسوية في خلال محادثات هاتفية.وهذه المكالمة الثانية بين الرئيسين، في أقل من 24 ساعة، فقد صرّح الرئيس الأميركي، أمس الأحد، بأنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة ومثمرة جداً" مع نظيره الروسي، وذلك قبيل لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا. (الحدث)