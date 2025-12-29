بالصور.. هذه هي العملة السورية الجديدة

وخلال المناسبة، اعتبر مسؤولون أن إصدار العملة الجديدة يأتي في إطار إجراءات اقتصادية تسعى عبرها إلى تعزيز الثقة بالليرة ودعم وتسهيل التعاملات المالية.إن العملة الجديدة "تعزز الثقة في الاقتصاد السوري"، لافتاً إلى أنها تتجنب "تقديس الأشخاص" في تصميمها وتركّز على شمول الجغرافيا السورية. وأكد في الوقت نفسه أن نزع صفرين من العملة "لا يعني تحسن الاقتصاد".