الشرطة الباكستانية تحتجز مراهقة كانت في طريقها لتنفيذ هجوم انتحاري

احتجزت الشرطة الباكستانية فتاة مراهقة جرى تجنيدها عبر الإنترنت من قبل جماعة انفصالية محظورة لتنفيذ "هجوم انتحاري كبير".وقال وزير داخلية إقليم السند، الحسن، خلال اليوم الاثنين، إنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية للفتاة، وستوضع تحت باعتبارها "ضحية وليست مشتبها بها".وأوضح أنه جرى احتجاز الفتاة خلال تفتيش روتيني أجرته الشرطة على الحافلات أثناء توجهها إلى كراتشي، عاصمة إقليم السند، قادمة من إقليم البلاد، حيث كانت في طريقها للقاء شخص يتولى توجيهها.وأضاف الوزير الحسن أن الفتاة كانت مستهدفة عبر الإنترنت من قبل جيش تحرير بلوشستان، الذي صنفته جماعة إرهابية في وقت سابق من العام الجاري، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وقال الحسن: "بدت الفتاة مرتبكة عندما وجه إليها رجال الشرطة أسئلة روتينية"، مضيفا أنه تم اقتيادها إلى ، حيث كشفت عن تواصلها مع مسلحين منذ عدة أشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك " " و"إنستغرام".من جانبه، أدان ، تارار، جيش تحرير بلوشستان والجماعات الانفصالية الأخرى بسبب استدراج الأشخاص نحو العنف، مؤكدا أن احتجاز الفتاة حال دون وقوع خسائر كبيرة محتملة في الأرواح. (ارم نيوز)