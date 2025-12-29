تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الشرطة الباكستانية تحتجز مراهقة كانت في طريقها لتنفيذ هجوم انتحاري

Lebanon 24
29-12-2025 | 12:00
احتجزت الشرطة الباكستانية فتاة مراهقة جرى تجنيدها عبر الإنترنت من قبل جماعة انفصالية محظورة لتنفيذ "هجوم انتحاري كبير".

وقال وزير داخلية إقليم السند، ضياء الحسن، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية للفتاة، وستوضع تحت حماية الدولة باعتبارها "ضحية وليست مشتبها بها". 


وأوضح أنه جرى احتجاز الفتاة خلال تفتيش روتيني أجرته الشرطة على الحافلات أثناء توجهها إلى كراتشي، عاصمة إقليم السند، قادمة من إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، حيث كانت في طريقها للقاء شخص يتولى توجيهها.

وأضاف الوزير الحسن أن الفتاة كانت مستهدفة عبر الإنترنت من قبل جيش تحرير بلوشستان، الذي صنفته الولايات المتحدة جماعة إرهابية في وقت سابق من العام الجاري، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".


وقال الحسن: "بدت الفتاة مرتبكة عندما وجه إليها رجال الشرطة أسئلة روتينية"، مضيفا أنه تم اقتيادها إلى مركز للشرطة، حيث كشفت عن تواصلها مع مسلحين منذ عدة أشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام".

من جانبه، أدان وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، جيش تحرير بلوشستان والجماعات الانفصالية الأخرى بسبب استدراج الأشخاص نحو العنف، مؤكدا أن احتجاز الفتاة حال دون وقوع خسائر كبيرة محتملة في الأرواح. (ارم نيوز)
 
