عربي-دولي

أكثر من 3 آلاف وفاة بين المهاجرين إلى إسبانيا

Lebanon 24
29-12-2025 | 12:23
قضى أكثر من 3 آلاف مهاجر سنة 2025 خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، بحسب تقرير نشرته، الاثنين، منظمة إسبانية غير حكومية أظهر انخفاضا ملحوظا في عدد هذه الوفيات نتيجة تراجع حالات الهجرة عبر البحر.

وأفادت جمعية "كاميناندو فرونتيراس" التي تعنى بالدفاع عن المهاجرين بأن الجزء الأكبر من الوفيات المسجّلة حتّى تاريخ 15 ديسمبر وعددها 3090 وفاة حدث على مسار الهجرة في الأطلسي بين إفريقيا وجزر كناري الذي يعد من أخطر مسارات الهجرة في العالم، وفقًا لـ"فرانس برس". 

وسمح تقرير "كاميناندو فرونتيراس" الذي يستند إلى شهادات عائلات مهاجرين وإحصاءات رسمية لمهاجرين تمّ إسعافهم بتأكيد أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى انخفاض بنسبة 40,4% في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إسبانيا بين الأوّل من كانون الثاني و15 ديسمبر بالمقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي (35935 في 2025 مقابل 60311 في 2024). (ارم نيوز)
وزارة الداخلية

منظمة إسبانية

الإسبانية

عبر البحر

ارم نيوز

فرونتيرا

إسبانيا

الأطلسي

