أكثر من 3 آلاف وفاة بين المهاجرين إلى إسبانيا

قضى أكثر من 3 آلاف مهاجر سنة 2025 خلال محاولتهم الوصول إلى ، بحسب تقرير نشرته، الاثنين، غير حكومية أظهر انخفاضا ملحوظا في عدد هذه الوفيات نتيجة تراجع حالات الهجرة .



وأفادت جمعية "كاميناندو فرونتيراس" التي تعنى بالدفاع عن المهاجرين بأن الجزء الأكبر من الوفيات المسجّلة حتّى تاريخ 15 ديسمبر وعددها 3090 وفاة حدث على مسار الهجرة في بين إفريقيا وجزر كناري الذي يعد من أخطر مسارات الهجرة في العالم، وفقًا لـ"فرانس برس".



وسمح تقرير "كاميناندو فرونتيراس" الذي يستند إلى شهادات عائلات مهاجرين وإحصاءات رسمية لمهاجرين تمّ إسعافهم بتأكيد أحدث الأرقام الصادرة عن .



وأشارت الأرقام الرسمية إلى انخفاض بنسبة 40,4% في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إسبانيا بين الأوّل من كانون الثاني و15 ديسمبر بالمقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي (35935 في 2025 مقابل 60311 في 2024). (ارم نيوز)

