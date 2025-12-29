تصعيد أميركي جديد.. ترامب يتحدث عن ضربة عسكرية في فنزويلا

في تصعيد جديد ضمن مسار التوتر الأميركي – ، أعلن الرئيس الأميركي أنّ الجيش الأميركي دمّر خلال الأسبوع الماضي "منشأة ضخمة" داخل الأراضي الفنزويلية، من دون أن يكشف طبيعتها أو موقعها.



وفي مقابلة إذاعية مع المقدم جون كاتسيماتيديس، قال إنّ " تمتلك مصنعاً كبيراً أو منشأة تخرج منها السفن، وقد تمّ تدميرها قبل ليلتين، ووجّهنا من خلالها ضربة قوية جداً"، مكتفياً بهذا الوصف من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.



وعلّق مسؤول أميركي في الإدارة، فضّل عدم اسمه، بأن الضربة استهدفت منشأة مرتبطة بعصابات مخدرات، بحسب ما نقلته شبكة CNN، من دون توضيح طبيعة الهدف أو حجم العملية.



ويأتي هذا التصريح في سياق سلسلة خطوات أميركية تصعيدية ضد كاراكاس والرئيس ، شملت في الأسابيع الماضية مصادرة ناقلات نفط ، وتعزيز الوجود العسكري الأميركي بشكل غير مسبوق قرب الحدود الفنزويلية.



وتبرّر هذا الانتشار العسكري في منطقة الكاريبي بجهود "مكافحة تهريب المخدرات"، إذ نفّذت القوات الأميركية خلال أيلول وتشرين الأول عمليات عدة لتدمير زوارق يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. كما أفادت شبكة NBC في أواخر أيلول بأن الجيش الأميركي كان يدرس خيارات لتنفيذ ضربات مباشرة داخل فنزويلا ضد شبكات تهريب المخدرات.



وفي 17 كانون الأول، صعّد ترامب موقفه أكثر بإعلان تصنيف الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض حصار كامل على ناقلات الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا، في خطوة اعتُبرت الأخطر منذ سنوات في المواجهة بين البلدين.

