Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

تصعيد أميركي جديد.. ترامب يتحدث عن ضربة عسكرية في فنزويلا

Lebanon 24
29-12-2025 | 12:49
Doc-P-1461409-639026345549015895.webp
Doc-P-1461409-639026345549015895.webp photos 0
في تصعيد جديد ضمن مسار التوتر الأميركي – الفنزويلي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الجيش الأميركي دمّر خلال الأسبوع الماضي "منشأة ضخمة" داخل الأراضي الفنزويلية، من دون أن يكشف طبيعتها أو موقعها.

وفي مقابلة إذاعية مع المقدم جون كاتسيماتيديس، قال ترامب إنّ "فنزويلا تمتلك مصنعاً كبيراً أو منشأة تخرج منها السفن، وقد تمّ تدميرها قبل ليلتين، ووجّهنا من خلالها ضربة قوية جداً"، مكتفياً بهذا الوصف من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وعلّق مسؤول أميركي في الإدارة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، بأن الضربة استهدفت منشأة مرتبطة بعصابات مخدرات، بحسب ما نقلته شبكة CNN، من دون توضيح طبيعة الهدف أو حجم العملية.

ويأتي هذا التصريح في سياق سلسلة خطوات أميركية تصعيدية ضد كاراكاس والرئيس نيكولاس مادورو، شملت في الأسابيع الماضية مصادرة ناقلات نفط فنزويلية، وتعزيز الوجود العسكري الأميركي بشكل غير مسبوق قرب الحدود الفنزويلية.

وتبرّر واشنطن هذا الانتشار العسكري في منطقة الكاريبي بجهود "مكافحة تهريب المخدرات"، إذ نفّذت القوات الأميركية خلال أيلول وتشرين الأول عمليات عدة لتدمير زوارق يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. كما أفادت شبكة NBC في أواخر أيلول بأن الجيش الأميركي كان يدرس خيارات لتنفيذ ضربات مباشرة داخل فنزويلا ضد شبكات تهريب المخدرات.

وفي 17 كانون الأول، صعّد ترامب موقفه أكثر بإعلان تصنيف الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض حصار كامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا، في خطوة اعتُبرت الأخطر منذ سنوات في المواجهة بين البلدين.
