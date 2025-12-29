تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هل تستطيع سوريا الصمود؟

Lebanon 24
29-12-2025 | 16:00
كتب موقع "gzero media":
قبل عام من هذا الشهر، أُطيح ببشار الأسد ، الذي حكمت عائلته البلاد لأكثر من 50 عامًا، مما وضع حدًا لحرب أهلية استمرت 14 عامًا وأودت بحياة مئات الآلاف.

تلوح في الأفق بوادر تعافٍ: فقد أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مليون لاجئ ونحو مليوني نازح داخلياً عادوا إلى ديارهم منذ سقوط الأسد، في حين أعادت القيادة السورية الجديدة البلاد إلى الساحة الدولية. وشكّل الرئيس أحمد الشرع حكومة انتقالية وعدت بإعادة الإعمار الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الخارجية، والمصالحة بين الأقليات العرقية المتعددة في سوريا. وقد ظهر لأول مرة في الأمم المتحدة ، بل وحتى في البيت الأبيض ، في سابقة تاريخية لزعيم سوري. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً العقوبات الصارمة المفروضة على سوريا، مما قد يفتح المجال أمام استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.

لكن بعد مرور عام، بات التفاؤل هشًا. فالعنف الداخلي يهدد بتقويض أهداف حزب الشريعة. في 26 كانون الأول، انفجرت قنبلة في مسجد بمدينة حمص، ثالث أكبر مدن البلاد، ما أسفر عن مقتل ثمانية مصلين وإصابة 18 آخرين. وعقب ذلك، اندلعت احتجاجات شارك فيها آلاف العلويين مطالبين بإصلاحات سياسية والإفراج عن معتقلين من أبناء الطائفة. ومنذ ذلك الحين، أسفرت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات. وتُعد هذه الحوادث جزءًا من نمط أوسع من العنف الطائفي الدامي منذ تولي القيادة الجديدة في سوريا السلطة.

وعد أحمد الشرع ببداية عهد جديد لسوريا، عهد آمن لجميع الطوائف، لكن الانقسامات العميقة أثبتت صعوبة تجاوزها. 

يقول العلويون، الذين يشكلون نحو 12% من السوريين، إنهم مستهدفون من قبل أنصار الشرع بسبب صلاتهم المزعومة بالنظام المخلوع. لكن العنف متبادل: فقد شنّ الموالون للأسد ، ومعظمهم من العلويين، سلسلة هجمات على القوات الحكومية في آذار. وأعقب ذلك أيام من العنف الانتقامي، أسفرت عن مقتل 1400 مدني، معظمهم من العلويين. ومن بين الأقليات الأخرى التي واجهت العنف الدروز، الذين يطالبون علنًا بالاستقلال بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية في تموز، والمسيحيون، الذين تعرضوا لتفجير انتحاري نفذته جماعة إسلامية في كنيسة في  حزيران. كما استمر الصراع الطويل الأمد بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الانفصالية بقيادة الأكراد والجيش السوري قرب الحدود التركية، مما يعقد جهود دمج المقاتلين الأكراد في الجيش الوطني.

تؤثر الصراعات الداخلية على المنطقة. هددت تركيا بعمل عسكري ما لم يتم حل قوات سوريا الديمقراطية والاندماج مع القوات السورية بحلول نهاية العام، وهو هدف من غير المرجح تحقيقه. في غضون ذلك، تدعم إسرائيل المجتمعات الدرزية بالمعدات العسكرية والمساعدات المالية بسبب انعدام الثقة في نوايا الشرع. تدخلت روسيا، الداعم القوي لنظام الأسد السابق، للتوسط في اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

يُضاف إلى هذه الصراعات عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). في تشرين الثاني، انضمت سوريا إلى تحالف دولي يضم 90 دولة لمحاربة التنظيم. ومنذ ذلك الحين، صعّد داعش هجماته في البلاد، وأسفرت العمليات المشتركة مع القوات الأميركية عن مقتل واعتقال قيادات بارزة في التنظيم. وفي يوم الخميس الماضي ، أعلنت القوات السورية "تحييد" القيادي البارز في داعش، محمد شهادة. وجاء تحرك واشنطن عقب هجوم وقع في 13  كانون الأول، أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين على يد مسلح يُشتبه بانتمائه لداعش، مما أدى إلى مواجهة لا تزال مستمرة حتى عام 2026.

بعد مرور عام، تقدم لحظة ما بعد الأسد في سوريا أملاً على الورق وفي عناوين الصحف في الخارج ولكن في الداخل، تشير الندوب الطائفية وعودة التشدد إلى أن اختبارات صعبة لا تزال تنتظر البلاد.
