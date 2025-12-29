تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد استدعاء 135 ألف شخص… روسيا تلمّح لاعتماد دورة تجنيد واحدة سنويًا

Lebanon 24
29-12-2025 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1461419-639026362211035975.jpg
Doc-P-1461419-639026362211035975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، انتهاء حملة التجنيد الإلزامي الخريفية لعام 2025، مع استدعاء 135 ألف شخص للخدمة العسكرية، وذلك بموجب المرسوم رقم 690 الصادر في 29 أيلول 2025 عن الرئيس الروسي.

وأوضحت الوزارة أن غالبية المجنّدين أُلحِقوا بوحدات تدريب وتشكيلات عسكرية لتعلّم تشغيل المعدات الحديثة واكتساب اختصاصات عسكرية، فيما جرى توزيع عدد منهم على وحدات علمية وبحثية وسرايا رياضية. وبلغ عدد المعيّنين في الوحدات العلمية والبحثية 680 مجندًا، إضافة إلى 240 مجندًا من لاعبي المنتخبات الوطنية في الألعاب الأولمبية التحقوا بالسرايا الرياضية.

وتُجري روسيا عادة دورتَي تجنيد سنويًا، في الربيع والخريف، إذ استدعت العام الماضي 133 ألف مجند، فيما بلغ عدد المجنّدين في دورة ربيع 2025 نحو 160 ألف شخص.

ويأتي هذا الإعلان بعد إقرار البرلمان الروسي، في 24 أيلول الماضي، قراءة أولى لمشروع قانون يقضي باعتماد دورة تجنيد واحدة سنويًا بدل دورتين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يحصل على تفويض باستدعاء 280 ألف جندي احتياط خلال الشهرين المقبلين
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نحتاج إلى تجنيد 12 ألف جندي جديد من بينهم 7 آلاف في وحدات قتالية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة الأوكرانية: هجمات روسيا الليلية أدت لانقطاع الكهرباء عن 600 ألف شخص
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تُعد خطة حرب مع روسيا تشمل 800 ألف جندي للناتو
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

المنتخبات الوطنية

الرئيس الروسي

وزارة الدفاع

البرلمان

الرياض

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2025-12-29
Lebanon24
16:51 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:20 | 2025-12-29
Lebanon24
16:00 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24