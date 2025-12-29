بعد استدعاء 135 ألف شخص… روسيا تلمّح لاعتماد دورة تجنيد واحدة سنويًا

أعلنت ، الإثنين، انتهاء حملة التجنيد الإلزامي الخريفية لعام 2025، مع استدعاء 135 ألف شخص للخدمة العسكرية، وذلك بموجب المرسوم رقم 690 الصادر في 29 أيلول 2025 عن .



وأوضحت الوزارة أن غالبية المجنّدين أُلحِقوا بوحدات تدريب وتشكيلات عسكرية لتعلّم تشغيل المعدات الحديثة واكتساب اختصاصات عسكرية، فيما جرى توزيع عدد منهم على وحدات علمية وبحثية وسرايا رياضية. وبلغ عدد المعيّنين في الوحدات العلمية والبحثية 680 مجندًا، إضافة إلى 240 مجندًا من لاعبي في الألعاب الأولمبية التحقوا بالسرايا الرياضية.



وتُجري عادة دورتَي تجنيد سنويًا، في الربيع والخريف، إذ استدعت العام الماضي 133 ألف مجند، فيما بلغ عدد المجنّدين في دورة ربيع 2025 نحو 160 ألف شخص.



ويأتي هذا الإعلان بعد إقرار الروسي، في 24 أيلول الماضي، قراءة أولى لمشروع قانون يقضي باعتماد دورة تجنيد واحدة سنويًا بدل دورتين.

Advertisement