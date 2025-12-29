تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

نتنياهو في أميركا.. ترامب يؤكّد على العلاقات الجيدة ويهدّد إيران

Lebanon 24
29-12-2025 | 13:35
Doc-P-1461432-639026376744304655.png
Doc-P-1461432-639026376744304655.png photos 0
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما تصدّر ملف غزة جدول المحادثات المرتقبة.

وقال ترامب إنه يأمل "الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة غزة على نحو سريع للغاية"، مشيراً إلى أنه سيبحث مع نتنياهو "نزع سلاح حماس". وأضاف أن إعادة إعمار غزة "ستبدأ قريباً"، مؤكداً أن بلاده ستفعل "كل ما في استطاعتها لاستعادة رفات آخر رهينة".

وتناول ترامب أيضاً دور تركيا، قائلاً إن "تجمعني علاقة طيبة مع أردوغان"، وإنه سيتحدث مع نتنياهو بشأن "دور تركيا في غزة" و"مشاركة تركيا في قوة حفظ السلام".

وفي الشأن الإيراني، قال ترامب إن "الأمور مع إيران قد لا تحدث بالطريقة التي نتمناها"، محذراً من أنه "إذا استمرت إيران في برنامجها الصاروخي فسنتعامل معها فوراً". كما أشار إلى أن "لولا ضربتنا على إيران لما كان هناك فرصة للسلام في الشرق الأوسط".

وفي سياق آخر، قال ترامب إنه "لا أعلم شيئاً عن قول روسيا إن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين".
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الإيراني

أوكرانيا

