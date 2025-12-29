نتنياهو في أميركا.. ترامب يؤكّد على العلاقات الجيدة ويهدّد إيران

وصل بنيامين نتنياهو إلى للقاء الرئيس الأميركي ، فيما تصدّر ملف غزة جدول المحادثات المرتقبة.



وقال إنه يأمل "الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة غزة على نحو سريع للغاية"، مشيراً إلى أنه سيبحث مع نتنياهو "نزع سلاح ". وأضاف أن إعادة إعمار غزة "ستبدأ قريباً"، مؤكداً أن بلاده ستفعل "كل ما في استطاعتها لاستعادة رفات آخر رهينة".



وتناول ترامب أيضاً دور ، قائلاً إن "تجمعني علاقة طيبة مع أردوغان"، وإنه سيتحدث مع نتنياهو بشأن "دور تركيا في غزة" و"مشاركة تركيا في قوة حفظ السلام".



وفي الشأن ، قال ترامب إن "الأمور مع قد لا تحدث بالطريقة التي نتمناها"، محذراً من أنه "إذا استمرت إيران في برنامجها الصاروخي فسنتعامل معها فوراً". كما أشار إلى أن "لولا ضربتنا على إيران لما كان هناك فرصة للسلام في ".



وفي سياق آخر، قال ترامب إنه "لا أعلم شيئاً عن قول إن حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين".

