اتصال قطري–إيراني... وبحث ملفات غزة ولبنان واليمن

أجرى رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الرحمن آل ثاني اتصالًا هاتفيًا مع عباس عراقجي، تناول الأوضاع في والأراضي ولبنان، إلى جانب مستجدات إقليمية أخرى.



وأفادت الخارجية القطرية بأن الاتصال بحث علاقات التعاون بين الدوحة وطهران وسبل تعزيزها، إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك. وشدّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقَي وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بما يفتح الباب أمام استقرار مستدام في المنطقة.



من جهتها، ذكرت وكالة "إرنا" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول ملفات إقليمية أساسية، مع إبداء قلق مشترك حيال تطورات الأوضاع في ولبنان، والتطرق إلى آخر المستجدات في اليمن.



وكانت قطر قد دعت في وقت سابق الأطراف اليمنية إلى تجنّب التصعيد واعتماد الحوار والوسائل السلمية لحل الخلافات، مؤكدة في الوقت نفسه تمسّكها بأهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودعم الاستقرار في .

