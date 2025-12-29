مستشار خامنئي يتوعّد: قدراتنا الصاروخية لا تخضع لإذن أحد

حوّل ، المستشار السياسي للمرشد ، تهديدات الرئيس الأميركي إلى مادة سجال مباشر، مؤكداً أن أي اعتداء على سيُواجَه بردّ قاسٍ وفوري وواسع النطاق.



وفي تغريدة نشرها على منصة إكس بثلاث لغات هي الفارسية والإنكليزية والصينية، شدّد شمخاني على أن العقيدة الدفاعية تقوم على تحديد بعض الردود قبل وصول التهديد إلى مرحلة التنفيذ، لافتاً إلى أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لا تخضع لأي سيطرة خارجية ولا تحتاج إلى إذن.



وأضاف أن أي عدوان سيقابَل برد يفوق تصورات من يخططون له، في إشارة واضحة إلى الجاهزية العسكرية الإيرانية وسرعة اتخاذ القرار في حال التعرض لهجوم.

