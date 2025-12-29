تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مستشار خامنئي يتوعّد: قدراتنا الصاروخية لا تخضع لإذن أحد

Lebanon 24
29-12-2025 | 15:00
حوّل علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مادة سجال مباشر، مؤكداً أن أي اعتداء على إيران سيُواجَه بردّ قاسٍ وفوري وواسع النطاق.

وفي تغريدة نشرها على منصة إكس بثلاث لغات هي الفارسية والإنكليزية والصينية، شدّد شمخاني على أن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على تحديد بعض الردود قبل وصول التهديد إلى مرحلة التنفيذ، لافتاً إلى أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لا تخضع لأي سيطرة خارجية ولا تحتاج إلى إذن.

وأضاف أن أي عدوان سيقابَل برد يفوق تصورات من يخططون له، في إشارة واضحة إلى الجاهزية العسكرية الإيرانية وسرعة اتخاذ القرار في حال التعرض لهجوم.
