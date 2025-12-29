بعد الهجوم على مقر إقامة بوتين.. روسيا لزيلينسكي: عليك الاختباء طيلة حياتك!

زعم الروسي سيرغي لافروف أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت أحد مقار إقامة الرئيس في منطقة نوفغورود، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أضرار أو إصابات.



وأشار لافروف إلى أن قد تعيد النظر في موقفها التفاوضي ضمن محادثات السلام الجارية، لافتاً إلى أن القوات الروسية اختارت أهدافاً لـ""ضربات انتقامية"" رداً على الهجوم المزعوم.



في المقابل، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهام فوراً، واصفاً الرواية الروسية بأنها "مختلقة بالكامل"، ومشيراً إلى أن هذا الادعاء جاء بعد يوم من لقائه الرئيس الأميركي لنحو ثلاث ساعات في ولاية فلوريدا.



وبالتوازي، نقلت تصريحات روسية أخرى لهجتها تهديدية، إذ قال الروسي إن على زيلينسكي "الاختباء حتى نهاية حياته""، فيما شددت الخارجية الروسية على أن الرد "لن يكون دبلوماسياً" وأن على كييف أن تعي ذلك.

