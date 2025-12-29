تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد الهجوم على مقر إقامة بوتين.. روسيا لزيلينسكي: عليك الاختباء طيلة حياتك!
Lebanon 24
29-12-2025
|
15:16
زعم
وزير الخارجية
الروسي سيرغي لافروف أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت أحد مقار إقامة الرئيس
فلاديمير بوتين
في منطقة نوفغورود، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أضرار أو إصابات.
وأشار لافروف إلى أن
موسكو
قد تعيد النظر في موقفها التفاوضي ضمن محادثات السلام الجارية، لافتاً إلى أن القوات الروسية اختارت أهدافاً لـ""ضربات انتقامية"" رداً على الهجوم المزعوم.
في المقابل، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهام فوراً، واصفاً الرواية الروسية بأنها "مختلقة بالكامل"، ومشيراً إلى أن هذا الادعاء جاء بعد يوم من لقائه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لنحو ثلاث ساعات في ولاية فلوريدا.
وبالتوازي، نقلت تصريحات روسية أخرى لهجتها تهديدية، إذ قال
نائب رئيس
مجلس الأمن
الروسي إن على زيلينسكي "الاختباء حتى نهاية حياته""، فيما شددت الخارجية الروسية على أن الرد "لن يكون دبلوماسياً" وأن على كييف أن تعي ذلك.
