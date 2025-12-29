تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد الهجوم على مقر إقامة بوتين.. روسيا لزيلينسكي: عليك الاختباء طيلة حياتك!

Lebanon 24
29-12-2025 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1461466-639026435654522601.png
Doc-P-1461466-639026435654522601.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت أحد مقار إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وأشار لافروف إلى أن موسكو قد تعيد النظر في موقفها التفاوضي ضمن محادثات السلام الجارية، لافتاً إلى أن القوات الروسية اختارت أهدافاً لـ""ضربات انتقامية"" رداً على الهجوم المزعوم.

في المقابل، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهام فوراً، واصفاً الرواية الروسية بأنها "مختلقة بالكامل"، ومشيراً إلى أن هذا الادعاء جاء بعد يوم من لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنحو ثلاث ساعات في ولاية فلوريدا.

وبالتوازي، نقلت تصريحات روسية أخرى لهجتها تهديدية، إذ قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن على زيلينسكي "الاختباء حتى نهاية حياته""، فيما شددت الخارجية الروسية على أن الرد "لن يكون دبلوماسياً" وأن على كييف أن تعي ذلك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي ينفي محاولة أوكرانيا الهجوم على مقر إقامة بوتين في نوفغرود
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: أوكرانيا حاولت الهجوم على مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغرود
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة لزيلينسكي.. بوتين يرسل هدايا لرؤساء العالم (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين أبلغ ترامب أن أوكرانيا شنت هجوما بطائرة مسيّرة استهدف مقرا رئاسيا في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

مجلس الأمن

نائب رئيس

دبلوماسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2025-12-29
Lebanon24
16:51 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:20 | 2025-12-29
Lebanon24
16:00 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24