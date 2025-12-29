تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
0
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يشكو لنتنياهو على ميكروفون مفتوح من دون أن ينتبه
Lebanon 24
29-12-2025
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
التُقطت لقطات للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وهو يشكو لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
من عدم حصوله على
جائزة نوبل للسلام
في العام 2025، وذلك عبر ميكروفون مفتوح خلال غداء أواخر كانون الأول في منتجع "مار-أ-لاغو".
وبحسب ما سُمِع في التسجيل، راح
ترامب
يتباهى بنزاعات قال إنه ساهم في إيقافها، متحدثاً عن تهديده بقطع العلاقات التجارية وفرض رسوم جمركية بنسبة 200%، قبل أن يؤكد أن طرفين اتصلا به في اليوم التالي وأن صراعاً امتد "35 عاماً" توقّف، لكنه تساءل: "هل يُنسب لي الفضل في ذلك؟ كلا".
وأضاف ترامب أنه "أوقف" ثمانية صراعات، متطرقاً أيضاً إلى
الهند
وباكستان ضمن أمثلة ذكرها.
وخلال حديثه، انتبه ترامب لوجود صحافيين في الغرفة، فتوجه إلى
نتنياهو
قائلاً إنه سيكمل له "الباقي"، قبل أن يلتفت إلى الإعلام معلناً أن اجتماعاً قصيراً دام نحو خمس دقائق حقق "تقدماً كبيراً"، على حد تعبيره، وأنهم "حلّوا ثلاث صعوبات تقريباً"، موجهاً الشكر للحاضرين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بحصلي يشكو من وجود بضائع خاصة بالأعياد عالقة في المرفأ والمطار
Lebanon 24
بحصلي يشكو من وجود بضائع خاصة بالأعياد عالقة في المرفأ والمطار
30/12/2025 05:22:44
30/12/2025 05:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لنتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك وسنحرص على إحلال السلام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ترامب لنتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك وسنحرص على إحلال السلام في الشرق الأوسط
30/12/2025 05:22:44
30/12/2025 05:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين: ترامب احتج لنتنياهو على نشاط إسرائيل العسكري في سوريا
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين: ترامب احتج لنتنياهو على نشاط إسرائيل العسكري في سوريا
30/12/2025 05:22:44
30/12/2025 05:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يوجّه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض
Lebanon 24
ترامب يوجّه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض
30/12/2025 05:22:44
30/12/2025 05:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
رئيس الوزراء الإسرائيلي
جائزة نوبل للسلام
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
الإسرائيلي
جائزة نوبل
إسرائيل
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوّل تعليق إيراني بعد التظاهرات
Lebanon 24
أوّل تعليق إيراني بعد التظاهرات
16:53 | 2025-12-29
29/12/2025 04:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في مرمى ترامب… والكرة في ملعب الدولة اللبنانية
Lebanon 24
"حزب الله" في مرمى ترامب… والكرة في ملعب الدولة اللبنانية
16:51 | 2025-12-29
29/12/2025 04:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم بين مروحيتين في نيوجيرسي
Lebanon 24
تصادم بين مروحيتين في نيوجيرسي
16:49 | 2025-12-29
29/12/2025 04:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أوكرانيا خسرت 26 ألف جندي خلال الشهر الماضي
Lebanon 24
ترامب: أوكرانيا خسرت 26 ألف جندي خلال الشهر الماضي
16:49 | 2025-12-29
29/12/2025 04:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من عودة الفوضى إلى اللاذقية وسط تدخل الجيش وقوى الأمن
Lebanon 24
مخاوف من عودة الفوضى إلى اللاذقية وسط تدخل الجيش وقوى الأمن
16:20 | 2025-12-29
29/12/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
05:38 | 2025-12-29
29/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
05:00 | 2025-12-29
29/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
09:00 | 2025-12-29
29/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
10:00 | 2025-12-29
29/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:53 | 2025-12-29
أوّل تعليق إيراني بعد التظاهرات
16:51 | 2025-12-29
"حزب الله" في مرمى ترامب… والكرة في ملعب الدولة اللبنانية
16:49 | 2025-12-29
تصادم بين مروحيتين في نيوجيرسي
16:49 | 2025-12-29
ترامب: أوكرانيا خسرت 26 ألف جندي خلال الشهر الماضي
16:20 | 2025-12-29
مخاوف من عودة الفوضى إلى اللاذقية وسط تدخل الجيش وقوى الأمن
16:00 | 2025-12-29
هل تستطيع سوريا الصمود؟
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 05:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 05:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
30/12/2025 05:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24