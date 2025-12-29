ترامب يشكو لنتنياهو على ميكروفون مفتوح من دون أن ينتبه

التُقطت لقطات للرئيس الأميركي وهو يشكو لرئيس الوزراء من عدم حصوله على في العام 2025، وذلك عبر ميكروفون مفتوح خلال غداء أواخر كانون الأول في منتجع "مار-أ-لاغو".



وبحسب ما سُمِع في التسجيل، راح يتباهى بنزاعات قال إنه ساهم في إيقافها، متحدثاً عن تهديده بقطع العلاقات التجارية وفرض رسوم جمركية بنسبة 200%، قبل أن يؤكد أن طرفين اتصلا به في اليوم التالي وأن صراعاً امتد "35 عاماً" توقّف، لكنه تساءل: "هل يُنسب لي الفضل في ذلك؟ كلا".



وأضاف ترامب أنه "أوقف" ثمانية صراعات، متطرقاً أيضاً إلى وباكستان ضمن أمثلة ذكرها.



وخلال حديثه، انتبه ترامب لوجود صحافيين في الغرفة، فتوجه إلى قائلاً إنه سيكمل له "الباقي"، قبل أن يلتفت إلى الإعلام معلناً أن اجتماعاً قصيراً دام نحو خمس دقائق حقق "تقدماً كبيراً"، على حد تعبيره، وأنهم "حلّوا ثلاث صعوبات تقريباً"، موجهاً الشكر للحاضرين.

Advertisement