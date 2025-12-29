تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب يشكو لنتنياهو على ميكروفون مفتوح من دون أن ينتبه

Lebanon 24
29-12-2025 | 15:40
التُقطت لقطات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يشكو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام في العام 2025، وذلك عبر ميكروفون مفتوح خلال غداء أواخر كانون الأول في منتجع "مار-أ-لاغو".

وبحسب ما سُمِع في التسجيل، راح ترامب يتباهى بنزاعات قال إنه ساهم في إيقافها، متحدثاً عن تهديده بقطع العلاقات التجارية وفرض رسوم جمركية بنسبة 200%، قبل أن يؤكد أن طرفين اتصلا به في اليوم التالي وأن صراعاً امتد "35 عاماً" توقّف، لكنه تساءل: "هل يُنسب لي الفضل في ذلك؟ كلا".

وأضاف ترامب أنه "أوقف" ثمانية صراعات، متطرقاً أيضاً إلى الهند وباكستان ضمن أمثلة ذكرها.

وخلال حديثه، انتبه ترامب لوجود صحافيين في الغرفة، فتوجه إلى نتنياهو قائلاً إنه سيكمل له "الباقي"، قبل أن يلتفت إلى الإعلام معلناً أن اجتماعاً قصيراً دام نحو خمس دقائق حقق "تقدماً كبيراً"، على حد تعبيره، وأنهم "حلّوا ثلاث صعوبات تقريباً"، موجهاً الشكر للحاضرين.
عربي-دولي

منوعات

رئيس الوزراء الإسرائيلي

جائزة نوبل للسلام

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

الإسرائيلي

جائزة نوبل

إسرائيل

نتنياهو

تابع
