أوّل تعليق إيراني بعد التظاهرات

قال إنه كلّف بالاستماع إلى مطالب ممثلي المحتجين، مؤكداً أن الحكومة "ستعمل على معالجة المشكلات والاستجابة بمسؤولية".



وأضاف الرئيس أن "معيشة المواطنين هي همي اليومي"، مشيراً إلى أن تكليف وزير الداخلية يأتي في إطار الاستماع للمطالب المطروحة.

وكان قد أغلق أصحاب محلات في محلاتهم الإثنين، لليوم االثاني على التوالي، في ظل تأزم للوضع بسبب الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.



وسجل مستوى قياسيا جديدة مقابل الدولار الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون (مقارنة بـ 820 ألف ريال قبل عام).



وتسبب الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخم مفرط وتقلبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.



وتحدثت وكالة أنباء "إيلنا" نقلا عن أحد صحافييها، عن "تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.



وأردفت الوكالة القريبة من أوساط التجار، أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".