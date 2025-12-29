تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوّل تعليق إيراني بعد التظاهرات

Lebanon 24
29-12-2025 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1461494-639026495207891728.png
Doc-P-1461494-639026495207891728.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الإيراني إنه كلّف وزير الداخلية بالاستماع إلى مطالب ممثلي المحتجين، مؤكداً أن الحكومة "ستعمل على معالجة المشكلات والاستجابة بمسؤولية".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "معيشة المواطنين هي همي اليومي"، مشيراً إلى أن تكليف وزير الداخلية يأتي في إطار الاستماع للمطالب المطروحة.
 
وكان قد أغلق أصحاب محلات في طهران محلاتهم الإثنين، لليوم االثاني على التوالي، في ظل تأزم للوضع بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.

وسجل الريال مستوى قياسيا جديدة مقابل الدولار الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ 820 ألف ريال قبل عام).

وتسبب الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخم مفرط وتقلبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.

وتحدثت وكالة أنباء "إيلنا" نقلا عن أحد صحافييها، عن "تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.

وأردفت الوكالة القريبة من أوساط التجار، أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق لـ"حماس" بعد "مجزرة عين الحلوة"
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق إيراني على "غارة الضاحية"... هذا ما قالته السفارة الإيرانيّة لدى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من الكرملين على خطة ترامب حول أوكرانيا: لم نبحثها
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوز منتخب الأردن على السعودية.. أوّل تعليق للملكة رانيا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الإيراني

وزير الداخلية

الإيراني

العقوبات

الريال

الغربي

طهران

إيران

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:20 | 2025-12-29
Lebanon24
16:00 | 2025-12-29
Lebanon24
15:50 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24