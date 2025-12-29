تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أوّل تعليق إيراني بعد التظاهرات
Lebanon 24
29-12-2025
|
16:53
قال
الرئيس الإيراني
إنه كلّف
وزير الداخلية
بالاستماع إلى مطالب ممثلي المحتجين، مؤكداً أن الحكومة "ستعمل على معالجة المشكلات والاستجابة بمسؤولية".
وأضاف الرئيس
الإيراني
أن "معيشة المواطنين هي همي اليومي"، مشيراً إلى أن تكليف وزير الداخلية يأتي في إطار الاستماع للمطالب المطروحة.
وكان قد أغلق أصحاب محلات في
طهران
محلاتهم الإثنين، لليوم االثاني على التوالي، في ظل تأزم للوضع بسبب
العقوبات
الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.
وسجل
الريال
مستوى قياسيا جديدة مقابل الدولار الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون
ريال
(مقارنة بـ 820 ألف ريال قبل عام).
وتسبب الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخم مفرط وتقلبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.
وتحدثت وكالة أنباء "إيلنا" نقلا عن أحد صحافييها، عن "تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.
وأردفت الوكالة القريبة من أوساط التجار، أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".
