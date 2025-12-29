كيف تمّ اغتيال "أبو عبيدة"؟

مساء السبت 30 آب الفائت، أبلغ أحد المتعاونين مع جهاز بمكان وجود الناطق العسكري لكتائب القسام أثناء زيارته لعائلته بعد غياب طويل. وعليه، لم يكذّب الجهاز المعلومة، بل تعامل معها باعتبارها فرصة استثنائية، خصوصاً بعد فشل 14 محاولة سابقة لاستهدافه.



على إثر ذلك، عُقد اجتماع أمني عاجل ضمّ قيادات عسكرية، واتُّخذ قرار بتنفيذ عملية اغتيال باستخدام طائرات مخصّصة لاستهداف قادة . ورغم تحديد الشقة التي كان موجودا فيها، جرى قصف المبنى بالكامل، بهدف ضمان إصابته، ما أدى إلى تدمير المبنى وسقوط جميع من فيه.



وبحسب المصادر، استُخدمت في العملية صواريخ مزوّدة بقنابل حرارية حارقة محظورة دولياً، وهي ذخائر تُطلق سحابة من الوقود المتفجّر تنتشر في الهواء قبل اشتعالها، مولّدة حرارة وضغطاً مرتفعين، مع استهلاك كامل للأكسجين داخل المكان، ما يؤدي إلى تدمير شامل للأجسام والمحيط.



وأسفر القصف عن استشهاده، واستشهاد زوجته وأطفاله: ليان، ومنّة الله، ويمان. إضافة إلى أربعين فرداً من عائلته - عائلة الكحلوت.





