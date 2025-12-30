تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما هي خيارات مصر مع إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأرض الصومال؟
Lebanon 24
30-12-2025
|
01:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما تُسابق حكومة بنيامين
نتنياهو
الزمن للهروب من أزماتها الداخلية عبر تصدير التوتر إلى جبهات إقليمية متعددة، برزت مؤخراً تحركات إسرائيلية وصفت بـ"الخطيرة" في منطقة القرن الأفريقي، وتحديداً في أرض الصومال "صوماليلاند".
هذه التحركات التي تلوح في الأفق حول إمكانية إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية هناك، تضع الأمن القومي المصري والعربي أمام اختبار استراتيجي جديد، وسط تحذيرات رسمية وقانونية من أن المساس بمدخل البحر الأحمر يُعد "خطاً أحمر" قد يدفع المنطقة نحو خيارات عسكرية لم تكن مطروحة من قبل.
وفي تحليل عسكري دقيق للمشهد، أكد اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المحاضر بكلية
القادة
والأركان بالأكاديمية العسكرية للدراسات
العليا
، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت و"الحدث.نت"، أن نتنياهو يسعى للحفاظ على حالة التوتر السياسي والعسكري لإنقاذ حكومته من التفكك.
وأوضح اللواء كبير أن اختراق
إسرائيل
للقانون الدولي واعترافها بأرض الصومال (صوماليلاند) كدولة مستقلة يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف جيواستراتيجية، أولها إنشاء قاعدة لتهديد جماعة الحوثي من مسافة قريبة، وثانيها ضرب المصالح
التركية
في الصومال، أما الهدف الثالث والأخطر فهو الضغط على مصر والتأثير المباشر على أمنها القومي عبر
التحكم في
حركة الملاحة بمدخل البحر الأحمر، مما ينعكس سلباً على إيرادات قناة السويس، فضلاً عن تقوية شوكة إثيوبيا في ملف سد النهضة بمكايدة القاهرة سياسياً.
وشدد الخبير العسكري على أن مصر سارعت بإدانة هذه التحركات دبلوماسياً، محذراً من أن المسار قد يتغير إلى "شكل أكثر تأثيراً" إذا شرعت إسرائيل بالفعل في إنشاء هذه
القاعدة
، مؤكداً أن القاهرة تملك من الأدوات والترتيبات ما يمكنها من صون مقدراتها وحماية أمنها القومي.
من الناحية القانونية والدولية، يرى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن إصرار إسرائيل على هذه الخطوة يعني "عبور الخط الأحمر الاستراتيجي"، موضحاً لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن مصر لن يكون أمامها ترف الخيارات الدبلوماسية فحسب، بل ستكون ملزمة بموجب المادة (51) من ميثاق
الأمم المتحدة
باتخاذ كافة التدابير الدفاعية الاستباقية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الصومال: نرفض خطوة نتنياهو ولن نقبل بإقامة قواعد عسكرية على أراضينا
Lebanon 24
رئيس الصومال: نرفض خطوة نتنياهو ولن نقبل بإقامة قواعد عسكرية على أراضينا
30/12/2025 13:47:58
30/12/2025 13:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الصومال: لن نسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية من شأنها جر البلاد لصراعات
Lebanon 24
الصومال: لن نسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية من شأنها جر البلاد لصراعات
30/12/2025 13:47:58
30/12/2025 13:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الصومال: لن نسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية من شأنها جر البلاد لصراعات
Lebanon 24
الصومال: لن نسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية من شأنها جر البلاد لصراعات
30/12/2025 13:47:58
30/12/2025 13:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن مسؤولين إسرائيليين: الاعتراف بأرض الصومال يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو
Lebanon 24
معاريف عن مسؤولين إسرائيليين: الاعتراف بأرض الصومال يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو
30/12/2025 13:47:58
30/12/2025 13:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
التحكم في
دبلوماسي
إسرائيل
التركية
القاعدة
نتنياهو
العليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
Lebanon 24
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
06:38 | 2025-12-30
30/12/2025 06:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
Lebanon 24
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
06:30 | 2025-12-30
30/12/2025 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
Lebanon 24
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
06:27 | 2025-12-30
30/12/2025 06:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
Lebanon 24
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
06:23 | 2025-12-30
30/12/2025 06:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
06:14 | 2025-12-30
30/12/2025 06:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
09:00 | 2025-12-29
29/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-29
29/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
10:00 | 2025-12-29
29/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:38 | 2025-12-30
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
06:30 | 2025-12-30
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
06:27 | 2025-12-30
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
06:23 | 2025-12-30
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
06:14 | 2025-12-30
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
05:39 | 2025-12-30
أعضاء في المجلس الرئاسي اليمني: نرفض أي قرارات انفرادية
فيديو
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 13:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 13:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 13:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24