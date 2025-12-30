بوينغ تزود إسرائيل بمقاتلات إف-15

أعلنت الأميركية " "، يوم الاثنين، أن شركة بوينغ لصناعة الطائرات فازت بعقد بقيمة 8.58 مليار دولار ضمن برنامج مقاتلات "إف-15" لإسرائيل.





وأوضح البيان أن "هذا العقد يشمل تصميم ودمج وتجهيز واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز إف- 15 آي إيه لصالح سلاح الجو ، مع خيار لشراء 25 طائرة إضافية من الطراز نفسه".

وأشار البنتاغون إلى أن العقد الهجين يتضمن عدة صيغ تعاقدية، من بينها تكلفة مضافا إليها أجر ثابت، وسعر ثابت مع حوافز، وسعر ثابت نهائي، إضافة إلى بنود تعاقدية لم تحدد تفاصيلها بعد.



وسينفذ العمل في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري، على أن يُستكمل بحلول 31 كانون الاول 2035.

وأضاف البيان أن العقد يندرج ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية لصالح دولة ، وقد مُنح لشركة بوينغ كمصدر وحيد.



وتُعد الحليف لإسرائيل والمزود الأبرز لها بالسلاح.



وجرى الإعلان عن العقد عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي في ولاية فلوريدا.