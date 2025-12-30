على ميناء المكلا.. السعودية تعلن شن غارة محدودة

أعلنت ، الثلاثاء، أنّها نفذت عملية عسكرية محدودة تقول انها استهدفت أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة جنوب شرقي اليمن.





وأكدت السعودية انها مستمرة في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة بهدف تحقيق الامن والاستقرار ومنع اتساع الصراع.

وأفادت أن الغارة لم تسفر عن أضرار جانبية بعد اتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين.