17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
عربي-دولي
على ميناء المكلا.. السعودية تعلن شن غارة محدودة
Lebanon 24
30-12-2025
|
02:26
photos
0
أعلنت
السعودية
،
صباح اليوم
الثلاثاء، أنّها نفذت عملية عسكرية محدودة تقول انها استهدفت أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة
حضرموت
جنوب شرقي اليمن.
وأكدت السعودية انها مستمرة في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة بهدف تحقيق الامن والاستقرار ومنع اتساع الصراع.
وأفادت
وكالة الأنباء السعودية
أن الغارة لم تسفر عن أضرار جانبية بعد اتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين.
غارات التحالف السعودي على ميناء المكلا في حضرموت استهدفت مخازن الأسلحة الثقيلة (الميادين)
Lebanon 24
غارات التحالف السعودي على ميناء المكلا في حضرموت استهدفت مخازن الأسلحة الثقيلة (الميادين)
30/12/2025 13:48:25
30/12/2025 13:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف رصد سفينتي أسلحة قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا
Lebanon 24
التحالف رصد سفينتي أسلحة قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا
30/12/2025 13:48:25
30/12/2025 13:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف دعم الشرعية في اليمن: نفذنا ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا في اليمن
Lebanon 24
تحالف دعم الشرعية في اليمن: نفذنا ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا في اليمن
30/12/2025 13:48:25
30/12/2025 13:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف: لا أضرار جانبية في البنية التحتية أو مرافق ميناء المكلا جراء العملية العسكرية
Lebanon 24
التحالف: لا أضرار جانبية في البنية التحتية أو مرافق ميناء المكلا جراء العملية العسكرية
30/12/2025 13:48:25
30/12/2025 13:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية
وكالة الأنباء
صباح اليوم
جنوب شرق
على مين
السعود
حضرموت
تابع
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
Lebanon 24
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
06:38 | 2025-12-30
30/12/2025 06:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
Lebanon 24
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
06:30 | 2025-12-30
30/12/2025 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
Lebanon 24
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
06:27 | 2025-12-30
30/12/2025 06:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
Lebanon 24
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
06:23 | 2025-12-30
30/12/2025 06:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
06:14 | 2025-12-30
30/12/2025 06:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
09:00 | 2025-12-29
29/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-29
29/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
10:00 | 2025-12-29
29/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
06:38 | 2025-12-30
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
06:30 | 2025-12-30
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
06:27 | 2025-12-30
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
06:23 | 2025-12-30
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
06:14 | 2025-12-30
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
05:39 | 2025-12-30
أعضاء في المجلس الرئاسي اليمني: نرفض أي قرارات انفرادية
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 13:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 13:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 13:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
