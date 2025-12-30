تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قاذفات صواريخ جديدة قادرة على إبادة العدو.. اليكم ما أعلنه كيم جونغ أون
Lebanon 24
30-12-2025
|
02:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام رئيس
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
بجولة في مصنع لقاذفات صواريخ متعددة جديدة حيث أشاد بقدرة هذه الأنظمة على "إبادة العدو"، وفق ما أفادت
وكالة الأنباء المركزية
الكورية
الرسمية.
وتأتي زيارة
كيم جونغ
أون للمصنع بعد يوم من إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخين استراتيجيين بعيدي المدى في استعراض "للجهوزية القتالية" ضد التهديدات الخارجية.
وقال كيم الذي كان برفقة كبار المسؤولين من برنامج الصواريخ في
كوريا
الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد سيمثل "الوسائل الرئيسية لتوجيه الضربات"، وفقا للوكالة.
وأضاف أن نظام الصواريخ المتعددة الجديد هو "نظام أسلحة فائق القوة لأنه يستطيع
القضاء
على العدو من خلال ضربة دقيقة مفاجئة بدقة عالية وقوة مدمرة"، بحسب المصدر نفسه.
ولفت إلى أن النظام "سيستخدم بكميات كبيرة لشن هجمات مركزة في العمليات العسكرية".
وأظهرت صور لوسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يقف بجوار أنظمة الصواريخ الجديدة الضخمة في مصنع واسع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب
Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب
30/12/2025 13:48:40
30/12/2025 13:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يُعرف السبب.. وفاة كبير مساعدي كيم جونغ أون
Lebanon 24
لم يُعرف السبب.. وفاة كبير مساعدي كيم جونغ أون
30/12/2025 13:48:40
30/12/2025 13:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العثور على قاذفة صواريخ لحماس شرق الخط الأصفر برفح
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العثور على قاذفة صواريخ لحماس شرق الخط الأصفر برفح
30/12/2025 13:48:40
30/12/2025 13:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قاذفات B-2 Spirit.. إليكم ما كشفه تقرير أميركي
Lebanon 24
عن قاذفات B-2 Spirit.. إليكم ما كشفه تقرير أميركي
30/12/2025 13:48:40
30/12/2025 13:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء المركزية
وسائل الإعلام الرسمية
كوريا الشمالية
وكالة الأنباء
وسائل الإعلام
كيم جونغ أون
الشمالية كيم
كيم جونغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
Lebanon 24
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
06:38 | 2025-12-30
30/12/2025 06:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
Lebanon 24
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
06:30 | 2025-12-30
30/12/2025 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
Lebanon 24
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
06:27 | 2025-12-30
30/12/2025 06:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
Lebanon 24
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
06:23 | 2025-12-30
30/12/2025 06:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
06:14 | 2025-12-30
30/12/2025 06:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
09:00 | 2025-12-29
29/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-29
29/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
10:00 | 2025-12-29
29/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:38 | 2025-12-30
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
06:30 | 2025-12-30
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
06:27 | 2025-12-30
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
06:23 | 2025-12-30
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
06:14 | 2025-12-30
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
05:39 | 2025-12-30
أعضاء في المجلس الرئاسي اليمني: نرفض أي قرارات انفرادية
فيديو
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 13:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 13:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 13:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24