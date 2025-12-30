تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

قاذفات صواريخ جديدة قادرة على إبادة العدو.. اليكم ما أعلنه كيم جونغ أون

Lebanon 24
30-12-2025 | 02:37
قام رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بجولة في مصنع لقاذفات صواريخ متعددة جديدة حيث أشاد بقدرة هذه الأنظمة على "إبادة العدو"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
وتأتي زيارة كيم جونغ أون للمصنع بعد يوم من إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخين استراتيجيين بعيدي المدى في استعراض "للجهوزية القتالية" ضد التهديدات الخارجية.

وقال كيم الذي كان برفقة كبار المسؤولين من برنامج الصواريخ في كوريا الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد سيمثل "الوسائل الرئيسية لتوجيه الضربات"، وفقا للوكالة.

وأضاف أن نظام الصواريخ المتعددة الجديد هو "نظام أسلحة فائق القوة لأنه يستطيع القضاء على العدو من خلال ضربة دقيقة مفاجئة بدقة عالية وقوة مدمرة"، بحسب المصدر نفسه.

ولفت إلى أن النظام "سيستخدم بكميات كبيرة لشن هجمات مركزة في العمليات العسكرية".

وأظهرت صور لوسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يقف بجوار أنظمة الصواريخ الجديدة الضخمة في مصنع واسع.
 
