تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزيرة العدل الأميركية: سنبدأ بملاحقة مسؤولي إدارتي بايدن وأوباما
Lebanon 24
30-12-2025
|
02:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المدعية العامة الأميركية بام بوندي، الثلاثاء، عن إطلاق سلسلة من التحقيقات الفيدرالية المكثفة التي تستهدف شخصيات بارزة في إدارتي الرئيسين السابقين
باراك أوباما
وجو
بايدن
، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة "الحرب القانونية" واستهداف المحافظين سياسياً.
وأكدت بوندي أن فريقها من المدعين العامين والعملاء الفيدراليين يعملون حالياً، وبتوجيهات مباشرة منها، على تقصي وقائع تسييس السلطة التي تعود جذورها إلى ملف "
روسيا
غيت"، واصفة هذه الممارسات بأنها "وصمة عار" استمرت لعشر سنوات وارتكبها مسؤولون رفيعو المستوى ضد تطلعات الشعب الأميركي، وفقاً لصحيفة "
نيويورك
بوست" New York Post الأميركية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه بوندي ضغوطاً متزايدة من
القاعدة
الانتخابية
للحزب
الجمهوري
ومؤيدي حركة "ماغا MAGA"، الذين أبدوا استياءهم من وتيرة الملاحقات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بأعضاء لجنة السادس من كانون الاول المنحلة.
وقد انعكس هذا الضغط في استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تراجعاً في نسب الرضا عن أدائها بين مسؤولي إدارة
ترامب
، وهو ما استدعى ردوداً حازمة من معاونيها الذين أكدوا مضي الوزارة في كشف ما وصفوه بـ"المؤامرة" الممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون.
وفي سياق متصل، أشارت المدعية العامة إلى أن الأدلة المتوفرة لديها تكشف عن ازدواجية واضحة في المعايير؛ حيث وفر مكتب التحقيقات
الفيدرالي
الحماية لشخصيات سياسية مثل هانتر بايدن وهيلاري كلينتون، في حين تم تسخير الإجراءات القانونية والعمليات الميدانية المفرطة لملاحقة المحافظين بسبب معتقداتهم السياسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة العدل الأميركية تبدأ بملاحقة مسؤولي إدارتي بايدن وأوباما
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية تبدأ بملاحقة مسؤولي إدارتي بايدن وأوباما
30/12/2025 13:49:00
30/12/2025 13:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الأمن الداخلي الأميركي: لن نتوانى عن ملاحقة النفط الخاضع للعقوبات
Lebanon 24
وزيرة الأمن الداخلي الأميركي: لن نتوانى عن ملاحقة النفط الخاضع للعقوبات
30/12/2025 13:49:00
30/12/2025 13:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: المخطط الإرهابي في ميشيغن يتضمن خطة مفصلة لتنفيذ هجوم على الأراضي الأميركية
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: المخطط الإرهابي في ميشيغن يتضمن خطة مفصلة لتنفيذ هجوم على الأراضي الأميركية
30/12/2025 13:49:00
30/12/2025 13:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: مكتب التحقيقات الاتحادي يحبط مخططا إرهابيا في لوس أنجلوس
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: مكتب التحقيقات الاتحادي يحبط مخططا إرهابيا في لوس أنجلوس
30/12/2025 13:49:00
30/12/2025 13:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باراك أوباما
الانتخابية
الفيدرالي
جو بايدن
الجمهوري
نيويورك
القاعدة
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
Lebanon 24
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
06:38 | 2025-12-30
30/12/2025 06:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
Lebanon 24
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
06:30 | 2025-12-30
30/12/2025 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
Lebanon 24
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
06:27 | 2025-12-30
30/12/2025 06:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
Lebanon 24
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
06:23 | 2025-12-30
30/12/2025 06:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
06:14 | 2025-12-30
30/12/2025 06:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
09:00 | 2025-12-29
29/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-29
29/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
10:00 | 2025-12-29
29/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:38 | 2025-12-30
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
06:30 | 2025-12-30
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
06:27 | 2025-12-30
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
06:23 | 2025-12-30
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
06:14 | 2025-12-30
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
05:39 | 2025-12-30
أعضاء في المجلس الرئاسي اليمني: نرفض أي قرارات انفرادية
فيديو
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 13:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 13:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 13:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24