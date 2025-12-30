تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد إعلان حالة الطوارئ.. مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: "لا قرار بالإجماع" بشأن مغادرة القوات الإماراتية

Lebanon 24
30-12-2025 | 04:22
بادر مصدر في مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بنفي صدور قرار بالإجماع يطلب مغادرة القوات الإماراتية من اليمن.

وأكد المصدر ذاته أن "القرارات في المجلس تصدر بالإجماع وخاصة في الأمور السيادية".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاد البلاد.
وقال في بيان إنه أصدر قرارا منفصلا بإعلان حالة الطوارئ "لمدة تسعين يوما قابلة للتمديد، وفرض "حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة اثنين وسبعين ساعة.

وجاء الإعلان بعدما أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت عملية عسكرية محدودة قالت إنها استهدفت أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أنها مستمرة في السعي لخفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع الصراع، مشيرة إلى أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني خط أحمر.



مصدر في مجلس القيادة الرئاسي ينفي صدور قرار بالإجماع يطلب مغادرة القوات الإماراتية من اليمن
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أعلن اليوم حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 90 يوما
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في مجلس القيادة الرئاسي: القرارات في المجلس تصدر بالإجماع وخاصة في الأمور السيادية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة سعودية على المكلا تقلب التطورات في اليمن.. اعلان حال الطوارئ ودعوة لمغادرة القوات الاماراتية خلال 24 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24

