أمر غير مسبوق... إليكم ما حصل بين ضباط أميركيين وإسرائيليين

كشفت توثيقات أميركية عن حصول مناوشات غير مسبوقة بين ضباط إسرائيليين وأميركيين في في "كريات غات".



وبحسب صحيفة " " الإسرائيليّة، وصلت المناوشات إلى حدّ عنيف بين الجانبين، وتوبيخ ضباط إسرائيليين على خلفية تعارض التوجيهات.



وفي التفاصيل، بدأت الاحتكاكات بنشر توثيقات لمسيَّرة، رصدت عمليات للقوات في قطاع غزة، وهو ما اعتبرته مخالفًا لقيود تختزل التصوير في رصد قوافل المساعدات.



وتكشف شهادة حصلت عليها الصحيفة الإسرائيليّة عن مدى تعقيد العمل المشترك مع الأميركيين في "كريات غات". (العربية)

