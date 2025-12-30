تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أمر غير مسبوق... إليكم ما حصل بين ضباط أميركيين وإسرائيليين
Lebanon 24
30-12-2025
|
05:12
كشفت توثيقات أميركية عن حصول مناوشات غير مسبوقة بين ضباط إسرائيليين وأميركيين في
قطاع غزة
في "كريات غات".
وبحسب صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيليّة، وصلت المناوشات إلى حدّ
صدام
عنيف بين الجانبين، وتوبيخ ضباط إسرائيليين على خلفية تعارض التوجيهات.
وفي التفاصيل، بدأت الاحتكاكات بنشر
الأميركيين
توثيقات لمسيَّرة، رصدت عمليات للقوات
الإسرائيلية
في قطاع غزة، وهو ما اعتبرته
قيادة الجيش
الإسرائيلي
مخالفًا لقيود تختزل التصوير في رصد قوافل المساعدات.
وتكشف شهادة حصلت عليها الصحيفة الإسرائيليّة عن مدى تعقيد العمل المشترك مع الأميركيين في "كريات غات". (العربية)
