بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي

أفاد أن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي ميرضيائيف، تبادل خلالها الزعيمان التهاني بمناسبة العام الجديد.

كما أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين.



وبحسب البيان، استنكر ميرضائيف بشدة الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة أوكرانية، ليلة 28 إلى 29 كانون الأول، على مقر إقامة في منطقة نوفغورود، ووصفه بأنه "عمل إرهابي متهور" يهدد الاستقرار والأمن، معلنا إدانته الصريحة لهذا التصعيد من قبل السلطات في . (روسيا اليوم)