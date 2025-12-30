تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي

Lebanon 24
30-12-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1461712-639026990102433999.jpg
Doc-P-1461712-639026990102433999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحاول الحكومة السورية الجديدة، التي تولت الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد، إصلاح العلاقة المتوترة مع الطائفة العلوية من خلال منح العفو لعدد من المشاركين في أحداث عنف شهدها الساحل السوري في أذار 2025، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية وخدمات طبية وفرص عمل.
هذه الجهود تديرها لجنة حكومية تُعرف بـ"اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي"، ويشارك فيها شخصيات مثيرة للجدل من طرفي الحرب السوريّة، بينها قادة سابقون في المعارضة والنظام، مثل فادي صقر الذي كانت له سمعة سيئة خلال الحرب.
يهدف هذا المسار إلى كسب ثقة العلويين الذين عانوا من الفقر رغم قربهم من النظام السابق، لكنه يواجه انتقادات واسعة بسبب التعاون مع شخصيات متهمة بانتهاكات، إضافة لضعف الشفافية في منح العفو.
حتى الآن هذا ما أُنجز:
منح عفو لعشرات العلويين المرتبطين بأحداث اذار.
إطلاق سراح عدد من الجنود السابقين.
تقديم مساعدات محدودة وإصلاح بعض المنازل المتضررة.
لكن كثيرين يرون هذه الخطوات رمزية وضعيفة التأثير، فيما يستمر شعور العلويين بالخوف وعدم الثقة، وقد شهدت مناطق الساحل احتجاجات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وبحكم لامركزي.
وتعتبر نتائج المحاكمات الجارية حاليا لأحداث مارس اختبارا جدياً لمدى التزام الحكومة الجديدة بالعدالة والمساءلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الداخلية السورية: الخلايا استهدفت شخصيات حكومية ومكونات سورية لضرب السلم الأهلي وتعزيز الخوف
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل السوري: وقفنا بحزم ضد الأحداث في حمص للحفاظ على السلم الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة لمفتي راشيا إلى البقاع: تأكيد على السلم الأهلي ومكافحة المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان يدعو لضبط الخطاب السياسي وحماية السلم الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

اللجنة العليا

لجنة حكومية

بشار الأسد

المعارضة

السورية

الطائف

التزام

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-30
Lebanon24
09:42 | 2025-12-30
Lebanon24
09:26 | 2025-12-30
Lebanon24
09:17 | 2025-12-30
Lebanon24
09:00 | 2025-12-30
Lebanon24
08:57 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24